Czego jak czego, ale Death Stranding trudno było spodziewać się w usłudze Game Pass. Microsoft nie przestaje pozytywnie zaskakiwać abonentów.

Death Stranding zmierza do PC Game Pass

Nie dalej jak wczoraj pojawiły się plotki, ale mało kto dawał im wiarę. A jednak. Dziś oficjalnie potwierdzono, iż Death Stranding zostanie dodany do katalogu gier oferowanych w ramach PC Game Pass. Zainteresowani nie będą długo czekać, bo tylko do najbliższego wtorku, 23 sierpnia.

Przypomnijmy, że Death Stranding zgodnie uznano za jedną z najlepszych gier 2019 roku (na PC wydano ją w 2020 roku). Więcej na jej temat możecie przeczytać w naszej, również pochlebnej recenzji. Co więcej, Waszymi głosami Death Stranding zwyciężyło w plebiscycie na Produkt Roku 2019 benchmark.pl (w kategorii Gra na wyłączność).

Death Stranding w Game Pass na PC - zwiastun zapowiadający

Dlaczego to zaskakująca zapowiedź?

Niedowierzanie przeciekom miało swoje podstawy. Death Stranding pierwotnie było grą na wyłączność konsol PlayStation 4, wydaną przez Sony Interactive Entertainment. Nawet później trzymano ją daleko od Xbox, do listy wspieranych platform sprzętowych dodano tylko PC, gdzie wydawcą było już 505 Games. Producentem jest natomiast Kojima Productions.

Nie dowiemy się pewnie, kto i ile pieniędzy przyjął za dopuszczenie Death Stranding do Game Pass. Ba, nawet kwestia praw do tej marki jest nieco zastanawiająca, aczkolwiek wedle oficjalnej strony internetowej gry należą one jednak do Sony Interactive Entertainment. Firmy, której delikatnie to ujmując daleko do sympatyzowania z Game Pass i wizji dalszego rozwoju tej usługi.

Źródło: Xbox, foto: twitter (@XboxGamePassPC)