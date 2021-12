Nie pierwszy raz pojawia się temat gry Cyberpunk 2077 w kontekście jej dostępności w katalogu Xbox Game Pass. Wreszcie doczekaliśmy się oficjalnego głosu w tej sprawie, ale niestety nie mówi on zbyt wiele.

Cyberpunk 2077 w Xbox Game Pass? Może w przyszłości

Pisaliśmy ostatnio, że Cyberpunk 2077 zaczyna zbierać lepsze oceny wśród nowych graczy. Pewne jest, że na kolejne aktualizacje trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. Czy poza tym doczekamy się możliwości zabawy przy tym tytule za drobne? Wprawdzie niedawne promocje pozwalały zgarnąć produkcję CD Projekt RED za około 100 złotych, ale przecież zawsze może być jeszcze korzystniej.

Zapewne pojawiliby się chętni do zabawy gdyby Cyberpunk 2077 dołączył do katalogu Xbox Game Pass. Korzystający z tej usługi muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Póki co CD Projekt nie zamierza bowiem z niej skorzystać.

„Zawsze rozważamy każdą opcję biznesową, ale ten rodzaj subskrypcji jest dobry na pewnym etapie cyklu życia produktu, naszym zdaniem nie za wcześnie. [...] Wiedźmin 3 był przez jakiś czas dostępny w abonamencie, ale za każdym razem musimy brać pod uwagę korzyści i koszty, musimy to porównać do sprzedaży, a więc mowa o decyzji opartej na konkretnych danych. Na Cyberpunka jest o wiele za wcześnie.” - Adam Kiciński, prezes CD Projekt

Nowości w Xbox Game Pass na grudzień

Niektórzy mogą stwierdzić, że przecież pojawiają się gry, które lądują w katalogu Xbox Game Pass już od dnia swojej premiery. I będą mieli rację. Z drugiej strony, każda firma ma prawo do własnej polityki.

Będąc jednak w temacie warto wspomnieć, że Xbox Game Pass czekają w grudniu kolejne przetasowania. Microsoft potwierdził udostępnienie abonentom 12 nowych gier. Na pierwszy plan wysuwa się bezsprzecznie Halo Infinite, chyba najgłośniejsza premiera tego miesiąca.

ANVIL (konsole, PC)

Archvale (chmura, konsole, PC)

Final Fantasy XIII-2 (konsole, PC)

Lawn Mowing Simulator (chmura, konsole, PC)

Rubber Bandits (chmura, konsole, PC)

Stardew Valley (chmura, konsole, PC)

Warhammer 40,000: Battlesector (chmura, konsole, PC)

Space Warlord Organ Trading Simulator (chmura, konsole, PC)

Halo Infinite (chmura, konsole, PC)

One Piece Pirate Warriors 4 (chmura, konsole, PC)

Aliens: Fireteam Elite (chmura, konsole, PC)

Among Us (konsole)

Aby dać pełny obraz sytuacji dodajmy jeszcze, że są też gry, które opuszczają Xbox Game Pass. To Beholder, The Dark Pictures: Man of Medan, Guacamelee! 2, Wilmot’s Warehouse, Unto The End i Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Można chyba stwierdzić, że lista zysków na ten miesiąc jest bardziej okazała od listy start.

Kupiliście Cyberpunk 2077? Na premierę czy udało się już skorzystać z jakieś dobrej promocji?

Źródło: gamespot, xbox