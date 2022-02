Sony właśnie oficjalnie potwierdziło datę premiery Ghostwire: Tokyo. Produkcja od twórców The Evil Within trafi w ręce graczy jeszcze w przyszłym miesiącu. Natomiast już 3 lutego 2022 roku japoński gigant zaprezentuje nam nowe materiały z rozgrywki.

Kiedy premiera Ghostwire: Tokyo?

Oj, po gorącym lutym wygląda na to, że szykuje się nam się kolejny miesiąc, który będzie obfitował w bardzo ciekawe premiery gier. No bo przecież na początku marca ma zadebiutować Elex 2 oraz Gran Turismo 7, które już dzisiaj o 23:00 zobaczymy na nowych materiałach z rozgrywki. Na szczęście nie są to jedyne produkcje, na które graczy powinni wyczekiwać, bowiem Sony właśnie potwierdziło datę premiery swojego kolejnego, czasowego "exclusive'a" – Ghostwire: Tokyo. Produkcja trafi na PS5 oraz PC już 25 marca 2022 roku.

Obejrzyj w

Pokaz z Ghostwire: Tokyo w roli głównej

Fakt, że poznaliśmy datę premiery na pewno ucieszy wszystkich fanów (i nie tylko). Wszak ostatnie materiały, które mogliśmy zobaczyć we wrześniu 2021 roku wspominały jedynie o wiośnie 2022 roku. Tym bardziej zatem powinna cieszyć informacja, że już jutro tj. 03.02.2022 o godzinie 23:00, został zaplanowany 20-minutowy pokaz. Można więc zatem się domyślać, że prawdopodobnie zobaczymy produkcję Tango Gameworks w akcji.

Czekacie na Ghostwire: Tokyo? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PlayStation