Czekacie na kartę graficzną Radeon RX 6600? Wygląda na to, że jej premiera zbliża się coraz większymi krokami – potwierdza to wizualizacja autorskiego modelu Gigabyte Eagle.

Radeon RX 6600 (bez dopisku XT) powinien uplasować się oczko niżej niż niedawno wydany Radeon RX 6600 XT. Mówimy więc o karcie ze średniej półki, która pozwoli na komfortowe granie w nowsze gry w rozdzielczości 1080p.

Model Radeon RX 6600* Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6700 XT Układ graficzny Navi 23 XL (RDNA 2) Navi 23 XT (RDNA 2) Navi 22 XT (RDNA 2) Jednostki cieniujące 1792 2048 2560 Jednostki teksturujące 112 128 160 Jednostki rasteryzujące 64 64 64 Jednostki Ray Accelerators 28 32 40 Taktowanie rdzenia ????/???? MHz 1968/2589 MHz 2321/2581 MHz Pamięć Infinity Cache 32 MB 32 MB 96 MB Pamięć wideo 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit 12 GB GDDR6 192-bit Taktowanie VRAM 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 256 GB/s 256 GB/s 384 GB/s TBP (zasilanie) ??? (8 pin) 160 W (8 pin) 230 W (8+6 pin) Cena ??? $379 $479 *specyfikacja nieoficjalna

Jeżeli wierzyć przeciekom, Radeon RX 6600 zaoferuje ciut słabszą specyfikację względem modelu z dopiskiem XT – zmiany mają dotyczyć jednostek w układzie graficznym, natomiast podsystem pamięci wideo pozostanie taki sam.

Gigabyte przygotowany do premiery RX 6600 - zdjęcia modelu Radeon RX 6600 Eagle

Wygląda na to, że producenci już przygotowują się do premiery nowej karty - do sieci wyciekły zdjęcia rendery konstrukcji zaprojektowanej przez firmę Gigabyte.

Mowa o modelu Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle (GV-R66EAGLE-8GD), który na pierwszy rzut oka przypomina kartę Gigabyte Radeon RX 6600 XT Eagle (GV-R66XTEAGLE-8GD). Producent postawił na szarą kolorystykę z delikatnymi, niebieskimi wstawkami. Najpewniej będzie to jedna z podstawowych wersji RX 6600.

Do chłodzenia karty wykorzystano autorski cooler WindForce 3X (został on lekko zmodyfikowany względem wersji z modelu RX 6600 XT). Konstrukcja obejmuje aluminiowy radiator, dwa ciepłowody i trzy 80-milimetrowe wentylatory. Dodatkowo na odwrocie laminatu znalazła się płytka backplate.

Jeżeli chodzi o wyjścia wideo, producent przewidział po dwa złącza HDMI i DisplayPort. Podobnie jak w wydajniejszym modelu, dodatkowe zasilanie doprowadza 8-pinowa „kostka” (można jednak podejrzewać, że karta będzie cechować się mniejszym zapotrzebowaniem na energię).

Kiedy premiera karty graficznej Radeon RX 6600?

Pojawienie się renderów może wskazywać dwie rzeczy. Po pierwsze – premiera karty nadchodzi coraz większymi krokami, nieoficjalnie mówi się o końcu września lub październiku. Po drugie – na rynku od razu pojawią się niereferencyjne konstrukcje zaprojektowane przez partnerskich producentów (być może tylko niereferencyjne).

