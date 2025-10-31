Niesamowite zwycięstwo. Gra w Battlefielda bez rąk
Streamer RockyNoHands jest amerykańskim streamerem sparaliżowanym od szyi w dół. Jest również graczem, który wykorzystuje swoje usta do gry. Rocky podzielił się ze swoimi widzami gameplayem z Battlefielda 6 prezentując swoje zwycięstwa.
RockyNoHands, a tak naprawdę Rocky Stoutenburgh, to 38-letni amerykański streamer aktywny na YouTube, TikToku oraz Twitchu. Chociaż od 19 lat jest sparaliżowany od szyi w dół, to i tak dzieli się swoją pasją do gier wraz ze swoimi obserwatorami. Swoją karierę rozpoczął w 2017 roku, streamując na Twitchu oraz dodając gameplaye na YouTube.
Stoutenburgh zapisał się w 2020 roku w Księdze Rekordów Guinnessa i w Księdze Rekordów Guinnessa dla graczy za osiągnięcie największej ilości zwycięstw oraz killi w grze Fortnite. Amerykanin wygrał 509 razy oraz wyeliminował 11 przeciwników.
Nowa zajawka
Jak informowała nasza redakcyjna koleżanka Amanda Grzmiel, już 28 października Battlefield 6 zyskał tryb REDSEC, czyli specjalną rozgrywkę battle royal. W ramach tej premiery gra zyskała nową mapę i dodatkowe warianty rozgrywki.
Rocky prezentuje na swoim kanale jego pierwsze zwycięstwo w tym nowym trybie. Sam jego kanał pełen jest gameplayów z gry szwedzkiego producenta. Można przyznać, jego dokonania na pewno robią wrażenie.
Obecnie Battlefield 6 bije rekordy popularności. Już w dniu premiery, tytuł zajął pierwsze miejsce w rankingach sprzedaży Steam i zebrał doskonałe opinie recenzentów. Gra niezwykle przypadła do gustu naszemu redakcyjnemu koledze Norbertowi Garbarkowi, który przyznał, że przez tę grę "żałuje, że doba ma tylko 24 godziny".
