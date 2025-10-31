Masz starszą kartę Radeon? AMD porzuca wsparcie dla tych modeli

AMD ogłosiło zakończenie wsparcia dla kart graficznych z serii Radeon RX 5000 i RX 6000. Od teraz nowe wersje sterowników nie będą już zawierały optymalizacji dla starszych układów — otrzymają one jedynie niezbędne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

Firma AMD udostępniła właśnie nową wersję sterowników AMD Software: Adrenalin Edition 25.10.2, które wprowadzają optymalizacje pod kątem gier Battlefield 6 oraz Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. W praktyce jednak AMD skupiło się wyłącznie na usprawnieniach dla nowszych kart graficznych z serii Radeon RX 7000 (RDNA 3) i Radeon RX 9000 (RDNA 4).

Koniec aktywnego wsparcia dla starszych kart

Producent potwierdził, że karty z serii RX 5000 i RX 6000 przechodzą w tzw. tryb konserwacji. Oznacza to, że będą one w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje poprawiające bezpieczeństwo i stabilność, ale bez nowych funkcji ani optymalizacji dla gier.

W odpowiedzi na pytania redakcji PC Games Hardware o przyszłość starszych architektur AMD wyjaśniło:

„Karty graficzne RDNA 1 i RDNA 2 będą nadal otrzymywać aktualizacje sterowników w celu poprawy bezpieczeństwa i usuwania błędów. Aby skupić się na optymalizacji i dostarczaniu nowych, ulepszonych technologii dla najnowszych procesorów graficznych, AMD Software: Adrenalin Edition 25.10.2 wprowadza karty graficzne Radeon RX 5000 i RX 6000 w tryb konserwacji. Przyszłe aktualizacje sterowników z ukierunkowaną optymalizacją gier będą koncentrować się na procesorach graficznych RDNA 3 i RDNA 4.”

Decyzja AMD spotkała się z falą krytyki. Karty graficzne z serii Radeon RX 5000 zadebiutowały w 2019 r., natomiast modele Radeon RX 6000 trafiły na rynek w 2020 r. Od tego czasu minęło już sporo czasu, a wielu graczy zdążyło przesiąść się na nowsze konstrukcje, oferujące wyższą wydajność, lepszą efektywność energetyczną oraz dodatkowe technologie, takie jak FSR 3 / FSR 4 czy Ray Tracing. Niektórzy użytkownicy wciąż jednak korzystają ze starszych kart — na przykład bardzo opłacalnego Radeon RX 6600, który jeszcze do niedawna był często polecany przy budowie tańszych zestawów komputerowych. Teraz będą pozostawieni bez optymalizacji. Jeśli planujecie wymianę karty graficznej, zachęcamy do zapoznania się z naszym zestawienia polecanych kart graficznych..

PS. pamiętacie karty Radeon RX 5700 i RX 5700 XT?

Aktualizacja 31.10.2025 godz. 13:40

Początkowo informowaliśmy, że najnowsze sterowniki AMD Software Adrenalin 25.10.2 WHQL wyłączają zasilanie przez USB-C w referencyjnych kartach Radeon RX 7900 XTX i RX 7900 XT. Producent jednak sprostował te informacje. AMD wyjaśniło w rozmowie z redakcją TechPowerUp, że sterownik 25.10.2 nie wprowadza żadnych zmian w funkcjonalności portu USB-C na kartach z serii Radeon RX 7900. W pierwotnej wersji informacji o wydaniu znalazł się błędny wiersz, który został już usunięty, a komunikat zaktualizowano. AMD przeprosiło za wszelkie niedogodności związane z wcześniejszym nieporozumieniem.

Radeon RX 7900 bez zasilania USB-C

Warto również dodać, że nowa wersja sterowników wyłącza zasilanie przez port USB-C w kartach graficznych Radeon RX 7900 (złącze to występowało jedynie w nielicznych wersjach, m.in. w modelach referencyjnych AMD).

Użytkownikom, którzy potrzebują tej funkcji, firma zaleca korzystanie z wersji AMD Software: Adrenalin Edition 25.3.1 z marca 2025 roku.