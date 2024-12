Jeden z najgorętszych, tegorocznych debiutantów kinowych jest już dostępny w VOD bez żadnych dodatkowych opłat. To setki milionów na koncie i wielkie, gwiazdorskie powroty.

Beetlejuice, Beetlejuice już dostępny w serwisie Max

Praca na bazie filmowych klasyków nierzadko bywa ryzykowna. Tym razem o ten odważny krok pokusił się twórca oryginału – Tim Burton – który w “Soku z żuka” z 1988 nie powiedział jeszcze swojego ostatniego słowa. Czarna komedia doczekała się w tym roku swojej kontynuacji – “Beetlejuice, Beetlejuice” – w której powrócili: Michael Keaton w roli głównej oraz towarzyszące mu Winona Ryder i Catherine O’Hara.

Produkcja okazała się sukcesem finansowym (przeszło 451,1 mln dolarów w światowym box office przy budżecie rzędu 100 mln dolarów) i artystycznym. Miłośnikom pierwowzoru zaoferowała zaś potężną dawkę fan service’u, ożywiając na nowo sentyment do mrocznego humoru sprzed lat.

Od 6 grudnia obejrzycie ją w serwisie Max w ramach abonamentu, bez żadnych dodatkowych opłat.

Beetlejuice, Beetlejuice – fabuła

Dostępny w Max “Beetlejuice, Beetlejuice” to kontynuacja “Soku z żuka”, której akcja rozgrywa się 36 lat później:

Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice’a. Życie bohaterki ponownie staje na głowie, kiedy jej buntownicza, nastoletnia córka Astrid, znajduje na strychu tajemniczą makietę miasteczka. W tym samym czasie zostaje otwarty specjalny portal prowadzący w zaświaty. To tylko kwestia, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice’a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi

– czytamy w oficjalnym opisie filmu.

Obsada i twórcy

Oprócz wspomnianych już Michaela Keatona, Winony Ryder i Catherine O’Hara’y obsadę produkcji współtworzą: Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega oraz Willem Dafoe.

Film powstał na podstawie scenariusza autorstwa Alfreda Gougha i Milesa Millara. Nad całością czuwał, zasiadający ponownie na stołku reżyserskim, Tim Burton.

