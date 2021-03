Wokół nas jest coraz więcej sprzętu z akumulatorami. Te w którymś momencie przestają się nadawać, co jednak nie oznacza, że musi kończyć się ich żywot. Wciąż mogą sprawdzać się w innych zastosowaniach i Lime chce ten fakt wykorzystać.

Lime to jeden z największych operatorów hulajnóg i rowerów elektrycznych. Akumulatory w takich pojazdach po niedługim czasie przestają spełniać wymagane standardy, ale to nie znaczy, że są do niczego. Dlatego wraz ze start-upem Gomi firma opracowała sposób na ich wykorzystanie i tym samym ograniczenie powstawania gór elektrośmieci.

Głośniki Gomi wykorzystają zużyte akumulatory Lime

Te akumulatory mają przechodzić odpowiednie procedury testowe, a następnie trafiać do… głośników Bluetooth. Mają im zapewnić aż 20 godzin działania między ładowaniami, co najlepiej pokazuje, że w tych „bateriach” wciąż siedzi olbrzymi potencjał.

Głośniki będą się cechować mocą 25 watów i – co ważne – nie będzie to tworzenie nowych śmieci, bo ich obudowy będą wykonane w 100% z recyklingowanego tworzywa sztucznego, a całość zostanie zamknięta w pudełkach z recyklingowanego papieru. Co więcej, za te „zielone” gadżety wcale nie przyjdzie nam tak sporo zapłacić – ceny rozpoczynają się od około 700 złotych (a do tego można liczyć na usługę dożywotniej gwarancji). Zainteresowanych odsyłamy na stronę projektu w serwisie Kickstarter.

Świetna inicjatywa

„Wiedza techniczna [Gomi] oferuje możliwość ponownego wykorzystania części […] i przekształcenia ich w stylowe przedmioty codziennego użytku” – zachwala Andrew Savage z Lime. I trudno się nie zgodzić – projekty umożliwiające ponowne wykorzystanie materiałów to dobre inicjatywy. Oby więcej takich!

