To już ostatnie godziny, by oddać swoje głosy na Produkt Roku 2022 w corocznym plebiscycie serwisu benchmark.pl. Wskaż swoje typy – to naprawdę ma znaczenie.

Produkt Roku 2022 – trwa głosowanie na najlepsze produkty

Tak jak udział w wyborach, tak i głosowanie na Produkt Roku 2022 nie jest twoim obowiązkiem. Miej jednak świadomość, że to właśnie od głosów użytkowników benchmark.pl (czytaj: od Twojego głosu) zależy to, do których producentów trafią statuetki i które urządzenia otrzymają stosowne oznaczenie.

Znaczek „Produkt Roku” stanowi później czytelny sygnał dla osób zainteresowanych zakupem danego produktu, że będzie to dobry wybór. Dla producentów zaś jest to informacja, że robią to dobrze.

Zostały dwa dni – wskaż najlepsze produkty roku w 26 kategoriach

W plebiscycie Produkt Roku 2022 wspólnie wybieramy najlepsze produkty minionych dwunastu miesięcy w 26 kategoriach. Eksperci benchmark.pl oraz czytelnicy nominowali do statuetek swoje ulubione gry na PC i konsole, najlepsze smartfony i gadżety, laptopy i urządzenia peryferyjne, procesory i karty graficzne, telewizory czy też małe i duże AGD.

To już ostatni moment, by wskazać swoje typy. Głosowanie trwa tylko do 19 stycznia 2023 roku. Przypomnę, że w każdej kategorii możesz oddać maksymalnie dwa głosy, a jeśli w którejś nie masz swojego typu, to możesz ją po prostu pominąć. Pamiętaj też, by na końcu kliknąć przycisk „Wyślij swoje głosy”, inaczej Twoje wybory nie zostaną zapisane. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, dostaniesz na maila podanego w swoim profilu potwierdzenie.

Wyniki poznamy już 20 stycznia

Już 20 stycznia 2023 roku zaprezentujemy wyniki głosowania na najlepsze produkty minionych dwunastu miesięcy. To właśnie wtedy dowiemy się, jakie smartfony, laptopy, podzespoły, peryferia, telewizory czy gadżety rekomendują użytkownicy benchmark.pl.

Źródło: informacja własna