Sprawdziły się niestety dotychczasowe przypuszczenia. Godfall daleko do gry, która miałaby być magnesem przyciągającym do PlayStation 5.

Dziś premiera PlayStation 5 i Godfall, ale tylko dla wybranych

Nie słyszeliście wiele o premierze PlayStation 5? Bardzo możliwe, bo zgodnie z wcześniej przekazanymi przez producenta informacjami konsola trafiła dziś do sprzedaży, ale tylko na kilku wybranych rynkach. U nas głośniej będzie o niej 19 listopada, bo właśnie wtedy odbędzie się polska premiera.

Skoro jednak wybrani gracze mają już możliwość rozpoczęcia zabawy z nową generacją to oddano im do dyspozycji także gry. I tu pojawia się wątek Godfall, a więc pierwszej oficjalnie zapowiedzianej gry na PlayStation 5 i zarazem jednego z tytułów startowych. Nie jest to jednak produkcja na wyłączność tej konsoli, udostępniono ją również na PC. Warto zagrać?

Pierwsze recenzje Godfall nie zachęcają

Niestety sprawdza się bardziej pesymistyczny, ale też nieszczególnie zaskakujący scenariusz. Pierwsze materiały z Godfall wręcz zniechęcały, kolejne miesiące prac i kolejne fragmenty rozgrywki wyglądały już lepiej, ale potencjału na wielki hit nie widzieliśmy. I wiele wskazuje na to, że go tutaj nie uświadczymy.

Pierwsze recenzje Godfall:

Shacknews – 7/10

GamesRadar – 3.5/5

TheGamer – 2.5/5

Digital Trends – 2.5/5

EGM – 2/5

Recenzenci mający już dłuższy kontakt z Godfall nie wystawiają szczególnie wysokich ocen. Są przy tym dość zgodni w kwestii atutów i mankamentów gry. Do grona tych pierwszych zaliczają przede wszystkim oprawę wizualną oraz dźwiękową i dopracowany system walk. Kuleje niestety fabuła, wiele lokacji określanych jest mianem tych, których potencjału nie wykorzystano (mało w nich atrakcji), a misje poboczne wydają się niekiedy dodane na siłę. Niektórzy wspominają przy tym o pojawiających się problemach technicznych.

Do dnia polskiej premiery PlayStation 5 udostępnionych zostanie zapewne więcej recenzji i materiałów wideo z Godfall. Trudno jednak mieć nadzieję, że znacząco zmienią obecny obraz gry. Planujecie sięgnięcie po Godfall?

Źródło: PlayStation, vg247

