Firma Kingston wprowadziła na rynek nowy dysk SSD klasy korporacyjnej o nazwie DC600M.

DC600M to dysk SSD z interfejsem SATA 3.0 o przepustowości 6 Gbps, wykorzystujący pamięć 3D TLC NAND, przeznaczony do zastosowania w serwerowniach o dużej pojemności. Napęd ten posiada wbudowaną, sprzętową ochronę przed utratą zasilania, która jest realizowana za pomocą kondensatorów chroniących dane przed nieoczekiwanymi awariami zasilania. Dzięki temu rozwiązaniu ryzyko utraty danych jest minimalizowane, a napęd może być pomyślnie zainicjowany podczas kolejnego uruchomienia systemu.

Co to jest klasa korporacyjna w dyskach SSD? Klasa korporacyjna (ang. enterprise class) w dyskach SSD to termin odnoszący się do dysków twardych zaprojektowanych dla zastosowań w środowiskach biznesowych i serwerowych, gdzie wymagana jest wyższa niezawodność, trwałość i wydajność niż w przypadku standardowych dysków SSD przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych. Dyski klasy korporacyjnej zazwyczaj mają wyższą gęstość zapisu, co oznacza, że mogą przechowywać więcej danych na jednostkę powierzchni, oraz specjalne mechanizmy korekcyjne błędów (np. kodowanie korekcyjne BCH lub Reed-Solomon), które pomagają w minimalizacji ryzyka utraty danych. Dyski te często są też wyposażone w specjalne funkcje, takie jak np. zapis sekwencyjny z wykorzystaniem bufora zapisu (ang. write-back cache), które pomagają w poprawie wydajności. Dyski klasy korporacyjnej zazwyczaj są też dostępne w większych pojemnościach niż standardowe dyski SSD. Oferują one również dłuższą gwarancję, zwykle wynoszącą kilka lat, a ich cena jest zazwyczaj wyższa niż standardowych dysków SSD.

Dysk DC600M charakteryzuje się przewidywalnie niskimi opóźnieniami przy szerokim zakresie obciążeń związanych z odczytem i zapisem danych, co sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem dla integratorów systemów, hiperskalowych centrów przetwarzania danych oraz dostawców usług w chmurze.

DC600M to optymalne rozwiązanie dla centrów danych

Tony Hollingsbee, SSD Business Manager w Kingston EMEA, podkreślił, że "jakość usługi w przypadku dysków SSD klasy korporacyjnej jest niezwykle istotna, ponieważ centra danych i obciążenia robocze wymagają stabilności oraz niskich opóźnień. Taki napęd gwarantuje przewidywalny poziom wydajności pamięci masowej, co pozwala spełnić rygorystyczne wymagania umów SLA klientów". Hollingsbee dodał również, że "DC600M jest dyskiem samoszyfrującym z wykorzystaniem szyfrowania AES 256-bit, co czyni go optymalnym rozwiązaniem dla centrów danych, biorąc pod uwagę jego niezawodność klasy korporacyjnej, rygorystyczne wymagania QoS oraz legendarną jakość wsparcia sprzedaży oferowaną przez firmę Kingston".

Dysk SSD DC600M przeznaczony dla centrów danych jest dostępny w wariantach o pojemnościach 480 GB, 960 GB, 1920 GB, 3840 GB oraz 7680 GB. Ceny nośników niestety nie są jeszcze znane.

źródło: informacja prasowa