Jak co roku firma Google przedstawiła najpopularniejsze hasła, jakie wpisywaliśmy w pole jej wyszukiwarki internetowej. Czym żyliśmy w 2023 r.?

Wyszukiwarka Google jest najpopularniejszym tego typu narzędziem w sieci. Dzięki temu daje dobry wgląd w trendy i zainteresowania użytkowników. Coroczne zestawienie najpopularniejszych fraz i haseł pozwala zobaczyć, czym żyli Polacy i czym żył internet w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Czym więc?

W 2023 r. żyliśmy wyborami

Bez dwóch zdań w 2023 r. żyliśmy wyborami parlamentarnymi. Całe podium najpopularniejszych wyszukiwań dotyczy właśnie tego tematu. Oprócz tego w TOP 10 odnajdujemy także dwie głośne superprodukcje kinowe: Oppenheimer i Barbie, jak również kilka nazwisk i „Izrael”.

Rok w wyszukiwarce

Wyniki wyborów 2023 Wybory 2023 PKW Oppenheimer Sylwia Peretti Mateusz Murański Izrael Matthew Perry Tina Turner Barbie

„Wybory 2023” zajęły także pierwsze miejsce w rankingu tematów, z obszaru których najczęściej szukaliśmy wiadomości. Podium domknęły tutaj: konflikt pomiędzy Izreaelem a Palestyną oraz bakteria wywołująca legionellozę.

Wiadomości

Wybory 2023 Konflikt izraelsko-palestyński Legionella MŚ w piłce nożnej kobiet Debata TVP

Dobrym wskaźnikiem tego, czym żyje internet, jest także przegląd najpopularniejszych tematów wśród memów. I znów – bez zaskoczenia – cztery z pięciu pozycji w TOP 5 nawiązuje do polityki. „Rodzynkiem” jest tu kontrowersyjny Fernando Santos.

Memy…

Po wyborach Hołownia Debata Fernando Santos Konfederacja

Filmy i seriale: Oppenheimer, Barbie i polskie produkcje

Spójrzmy tymczasem na rankingi najpopularniejszych w wyszukiwarce Google filmów i seriali. Wśród tych pierwszych rządziły dwa tytuły: Oppenheimer i Barbie, a na trzecim miejscu – głównie ze względu na towarzyszące jej kontrowersje – uplasowała się Zielona granica Agnieszki Holland. Polskie akcenty pojawiają się też na kolejnych miejscach. Wśród seriali z kolei dominowały: Wednesday, The Last of Us oraz Ginny & George.

Film

Oppenheimer Barbie Zielona granica Heaven in Hell Znachor Kot w butach: Ostatnie życzenie Chłopi Wszystko wszędzie naraz John Wick 4 Zakonnica 2

Serial

Wednesday The Last of Us Ginny & George Dom pod Dwoma Orłami Zakazany owoc Dziewczyna i kosmonauta Dewajtis Infamia Mandalorian Warszawianka

Polskie produkcje (filmy i seriale)

Zielona granica Heaven in Hell Znachor Chłopi Dom pod Dwoma Orłami Dziewczyna i kosmonauta Dewajtis Filip Infamia Warszawianka

Pozostając w temacie kultury, zerknijmy również na artystów, których koncerty cieszyły się szczególną popularnością w wyszukiwarce Google. Tu także nie ma zaskoczeń.

Koncert…

Beyonce Imagine Dragons PRO8L3M Eda Sheerana Depeche Mode

Kulinaria – Google sprawia, że jest pysznie

Bardzo dużą rolę w tegorocznym podsumowaniu zajęły tematy kulinarne. Polacy tłumnie szukali przepisów, aby przyrządzić soczysty schab, miękką kukurydzę czy faworki według receptury Magdy Gessler. Zastanawiali się też, jak jeść mini kiwi i siemię lniane, a spośród diet najbardziej interesowała ich dieta osich czerwi (choć najpewniej nie ze względów zdrowotnych, a pytania w teleturnieju Milionerzy).

Jak upiec…?

Schab, żeby był soczysty Pasztet Biszkopt w rancie Pierś z kurczaka Pstrąga w piekarniku

Jak ugotować…?

Bób, żeby był dobry Ryż na mleku Brokuł Białą kiełbasę Kukurydzę, żeby była miękka

Przepis na…

Chrusty i faworki Oponki Kiełbasę swojską faworki Magdy Gessler Wątróbkę drobiową

Jak jeść…

Mini kiwi Siemię lniane Seler naciowy Nasiona chia Awokado

Dieta…

Osich Czerwi Respo Gaps Keto zasady Mind

Co, jak, gdzie, kiedy…? Najpopularniejsze wyszukiwania w Google

A na koniec zobaczmy, jak kończyliśmy pytania „co…”, „kto…”, „gdzie…”, „czy…”, „dlaczego…”, „jak…”, „kiedy…” i „ile…”. Pytaliśmy Google’a między innymi o to, czym jest facetektomia, czym zajmuje się marszałek sejmu, kim jest diakon, gdzie leżą Wyspy Owcze, jak zrobić gnojówkę z pokrzywy, ile kolan ma pies i jak przedłużyć Profil Zaufany…

Co to…

Implozja Hamas Anihilacja Legionella Grupa Wagnera

Co to jest…

Referendum Facetektomia Batikowanie Bambik Strefa Gazy

Co robi…

Marszałek Sejmu Senat Kreatyna Snycerz Wicemarszałek Sejmu

Kto to…

Sebastian Majtczak Julia von Stein wicepremier Roman J. Diakon Prigożyn

Kto…

Wygrał wybory

Premierem

Wybiera premiera

Startuje w wyborach

Wygrał debatę

Gdzie…

Głosować Będzie Mundial 2038 Było trzęsienie ziemi w Turcji Kupić Kinder Joy Harry Potter Leżą Wyspy Owcze

Gdzie jest…

Łukaszenka Liverpool Ziobro Davos Moja komisja wyborcza

Czy…

Warto przystąpić do PPK Putin żyje Vito żyje Wersow jest w ciąży Wersow urodziła

Dlaczego…

Nie brać udziału w referendum Shopee się zamyka Nie ma paliwa Kurek nie gra Kubacki dzisiaj nie skacze

Jak…

Głosować Przedłużyć profil zaufany Wygląda karta do głosowania Zmienić miejsce głosowania Wypłacić pieniądze z PPK

Jak zrobić…

Chleb bananowy Kopertę z papieru Piankę z galaretki Gnojówkę z pokrzywy Kwiaty z bibuły krok po kroku

Jak napisać (pisownia)…

Nie najlepiej Beze mnie Co najmniej Nie wiadomo Grzegrzółka Przede wszystkim Przeze mnie Poza tym Do zobaczenia Świąt Wielkanocnych

Kiedy…

Wyniki wyborów Polska odzyskała niepodległość Wybory prezydenckie Gra Iga Świątek Gra Magda Linette

Ile…

Grozi za zabicie komara Lat ma Pamela Anderson Kolan ma pies Lat ma Król Karol Wymion ma krowa

Ile kosztuje…?

Drwal Wielbłąd Miedź iPhone 15 Kapibara

Źródło: Google Polska