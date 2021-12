Najnowsza aktualizacja wprowadzona do Google Blob Opera - eksperymentu, który wykorzystuje uczenie maszynowe do generowania dźwięków umożliwia nam śpiewanie razem z tymi dziwnymi “stworzeniami” kolęd.

Kolędy w Google Blob Opera

Blob Opera to eksperyment prowadzony przez Google, który “wykorzystuje najnowsze internetowe technologie dźwięku” do generowania dźwięków i manipulowania ich wysokością lub barwą. W teorii brzmi to raczej nudnie, ale Google postarało się, aby całość wyglądała jak najbardziej atrakcyjnie. I co tu dużo mówić - udało się to w pełni.

Cztery glutowate stworzenia już samym wyglądem zachęcają do pozostania na stronie na kilka chwil, a ich “funkcje” zatrzymują na znacznie dłużej.

W świątecznej aktualizacji Blob Opera, gluty nauczyły się śpiewać kolędy. Dodatkowego klimatu dodają czapki i padający w tle śnieg.

Google Blob Opera potrafi zaśpiewać tylko (lub aż 8 kolęd). Całość świątecznego klimatu dopełnia strój śpiewaków i zimowe otoczenie.

Jak włączyć kolędy w tym eksperymencie Google? Wystarczy odwiedzić stronę i po jej załadowaniu przesunąć przełącznik w prawym, dolnym rogu ekranu (ten z choinką). Ot, to tyle - wystarczy, aby przy świątecznym stole pokazać gościom czego to nie wymyślą w tym Internecie, a i przy okazji odkryć w sobie mniejszy lub większy talent wokalny. To jak, śpiewacie z Google?

Źródło: Google