Urządzenia mobilne coraz bardziej próbują zbliżyć się funkcjonalnością do laptopów i komputerów. Jednym z tego dowodów jest nowość, którą Google planuje wprowadzić wraz systemem Android 12 do przeglądarki Chrome - możliwość otwarcia wielu okien na raz.

Otwieranie wielu okien w przeglądarce Chrome na Androidzie 12

Przeglądanie treści w internecie na smartfonach z Androidem do tej pory ograniczało się do wyświetlania jednego okna. Trudno mówić w tym przypadku o jakiejkolwiek wielozadaniowości. Ma się to jednak zmienić za sprawą wydania Android 12, który rozszerzy funkcjonalność przeglądarki Chrome o możliwość otwarcia wielu okien jednocześnie.

Zbliżająca się aktualizacja Android 12 ma wprowadzić obsługę wyświetlania wielu okien Google Chrome.

Dodatkowe okna w przeglądarce Google Chrome na Android 12 (Źródło: xda-developers.com)

Przycisk do otwarcia nowego okna znajdzie się w menu kontekstowym, zaraz obok wyświetlania dodatkowej karty. Liczba otwartych okien przeglądarki będzie ograniczona do 5 - jednocześnie każde z nich pozwoli otworzyć nieograniczoną liczbę kart.

Kontrolowanie otwartych jednocześnie okien ma być intuicyjne w obsłudze. Za pomocą kilku kliknięć możliwe będzie zarządzanie kartami, które są uruchomione w ramach jednego okna.

W przypadku uruchomienia kilku okien przeglądarki Chrome jednocześnie - każde z nich będzie wyświetlane osobno na liście otwarto uruchomionych aplikacji.

Podobają Wam się takie zmiany? Napiszcie w komentarzu, czy będziecie korzystać z tej funkcji - czy raczej uważacie, że wyświetlanie jednego okna jest w zupełności wystarczające.

Źródło: xda-developers.com