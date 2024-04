Google Chromecast 4K 2024 to nowa wersja przystawki smart TV. Pojawiło się w niej kilka ulepszeń względem i tak dobrego poprzednika.

Nie musisz wymieniać swojego starego telewizora, aby mieć dostęp do nowoczesnych funkcji. Jeśli działa dobrze, a wyświetlana jakość obrazu cię zadowala, wystarczy dokupić niewielką przystawkę smart. Jedną z najpopularniejszych jest Google Chromecast 4K, który wkrótce doczeka się odświeżenia. Co oferuje wersja na 2024 rok?

Premiera Google Chromecast 4K 2024

Zacznijmy od tego, co to jest przystawka smart TV. Niewielkie urządzenie podłączamy do naszego telewizora, monitora, czy projektora (lub innego ekranu). Zwykle służy do tego złącze HDMI, dostępne w niemal każdym sprzęcie. Przystawka smart posiada system operacyjny, który często bazuje na znanym ze smartfonów Androidzie. Obsługa wygląda podobnie, podobne są też możliwości. Użytkownik może instalować aplikacje, a nawet gry.

Oczywiście, najważniejsza jest dla nas zwykle możliwość odtwarzania multimediów, otwieranie aplikacji serwisów VOD, YouTube, Spotify, czy opcja łączenia się ze smartfonem i innymi sprzętami posiadanymi w domu. Do obsługi całości służy pilot, który - na przykład w Google Chromecast - może w zupełności zastąpić nasz pilot od telewizora. Ma zresztą obsługę komend głosowych, pozwala sterować głośnością, czy mieć dostęp do ustawień telewizora.

Wkrótce do sprzedaży trafi najnowsza wersja chwalonej i popularnej przystawki Google Chromecast 4K. Google ma w swojej ofercie także nieco słabszą, ale też tańszą przystawkę oznaczoną ”Chromecast HD”. Użytkownicy przystawki amerykańskiej marki musieli czekać na nowy model aż cztery lata, co w świecie nowych technologii stanowi niemal wieczność. Tak, czy inaczej Google chromecast 4K zbiera jak dotąd głównie pozytywne opinie. Ma system operacyjny Google TV, który jest przyjemny w obsłudze, intuicyjne i niezawodny. Sam na co dzień używam zresztą Chromecasta HD i mogę z każdemu polecić kosztujące niecałe 200 złotych urządzenie. Ma wszystko to, czego potrzeba.

Co nowego w Google Chromecast 4K 2024

Dobrze, przejdźmy więc do tego, co zmieni się w nowej wersji przystawki smart. Przede wszystkim Google Chromecast 4K 2024 posiada nowszy procesor ARM Armlogic S905X5 (6 nm) (poprzednik miał układ Armlogic S905x3 12 nm) z czterema rdzeniami Cortex-A53. Oznacza to większą wydajność i redukcję zużycia energii o połowę. Mamy też nowy układ graficzny Mali-G310 z opcją dekodowania wideo AV1. Możemy się też spodziewać, że nowy Chromecast 4K 2024 dostanie nieco więcej pamięci. Poprzednik miał 2 GB RAM i 8 GB miejsca na dane. Działa dobrze, ale zawsze może być przecież lepiej.

W Google Chromecast 4K 2024 poza wydajnością zmieni się także wygląd pilota sterowania. Obecny jest niewielki i bardzo poręczny, a jego charakterystyczną cechą są przycisku głośności z boku obudowy. Wygląda na to, że ich lokalizacja zmieni się i stanie się bardziej klasyczna - na froncie pilota. Nowością ma być również dodatkowy guzik z ikoną gwiazdki. Użytkownik przypisze do niego ulubioną aplikację lub program.

Ostatnia zmiana dotyczy oprogramowania. Sprzedawane dziś modele pracują pod kontrolą Google TV bazującego na systemie Android 12. Nowa wersja dostanie najpewniej soft oparty na najnowszym Android 14. Spodziewamy się zmian wizualnych, choćby odświeżonego wyglądu menu.

Nie znamy dokładnej daty premiery, ani ceny nowego sprzętu. Obecnie Google Chromecast 4K z Google TV kosztuje około 300 złotych. Cena tańszego modelu to około 200-230 złotych. Różnicą między nimi jest niższa rozdzielczość w wersji HD (1080p zamiast 4K) i nieco słabsze audio.