Witajcie w przyszłości. TOP 5 nowości z Google I/O 2024

Aplikacje, usługi i urządzenia Google’a zmienią się za sprawą sztucznej inteligencji nie do poznania. Oto najciekawsze nowości, które trafią do użytkowników jeszcze w tym roku.

Tegoroczne Google I/O, zgodnie z oczekiwaniami, zostało zdominowane przez AI. Ba - Google użył swojego AI do policzenia, ile razy skrótowiec "AI" został użyty podczas prezentacji otwierającej. 121. A że konferencja trwała niecałe dwie godziny, temat sztucznej inteligencji poruszany był średnio częściej niż raz na minutę.

Oto nowości z Google I/O 2024, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Inteligentna wyszukiwarka Google wyręczy cię w poszukiwaniach

Po roku testów Google wreszcie rozpoczął integrację swojej flagowej usługi z dużym modelem językowym Gemini. Nowa wersja wyszukiwarki Google łączy wieloetapowe rozumowanie ze zdolnością do planowania oraz analizowania obrazu, tekstu i dźwięku.

Dzięki wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji, wyszukiwarka Google ma być w stanie udzielać gotowych odpowiedzi nawet na bardzo złożone zapytania. Koniec z wyszukiwaniem klubów jogi w danym mieście, by następnie samemu analizować całą listę pod kątem ocen czy lokalizacji. Teraz wystarczy zapytanie "znajdź najlepiej oceniane studia jogi w Warszawie i pokaż mi szczegóły dotyczące ich ofert wstępnych oraz czasu pieszej podróży z mojego mieszkania".

W pierwszej kolejności wyszukiwarka Google z generatywnym AI została udostępniona mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, ale jeszcze w tym roku ma trafić do ponad miliarda osób na całym świecie.

Project Astra pokazuje przyszłość asystentów AI

Project Astra to prototyp wirtualnego asystenta, z którym można będzie prowadzić naturalną rozmowę na temat obrazu przechwytywanego przez kamerę. Może to być aparat smartfonu lub - co jeszcze bardziej intrygujące - zamontowany w inteligentnych okularach.

Na filmie promocyjnym nagranym w biurze możemy zobaczyć, jak sztuczna inteligencja bez zająknięcia rozwiewa wątpliwości związane z powstającym kodem, pomaga usprawnić schemat firmowej serwerowni, proponuje nazwę dla psiego zespołu czy pomaga odnaleźć zgubione okulary.

To na razie prototyp, ale Google obiecuje, że część funkcji technologii Astra trafi do aplikacji Gemini jeszcze w tym roku.

Ask Photos, czyli sztuczna inteligencja pozwoli ci rozmawiać ze Zdjęciami

Zasada działania wyszukiwarki wbudowanej w usługę Zdjęcia Google również zostanie wywrócona do góry nogami.

Chcesz znaleźć numer rejestracyjnego swojego samochodu? Dotychczas trzeba było uruchomić aplikację Zdjęcia, wyszukać hasło "tablice rejestracyjne", a następnie przejrzeć dziesiątki zdjęć samochodów w poszukiwaniu własnego. Dzięki integracji z Gemini wystarczy konkretne zapytanie typu "przypomnij mi numer rejestracyjny mojego samochodu". Sztuczna inteligencja sama przeanalizuje znajdujące się w chmurze zdjęcia, "domyśli się", o który pojazd chodzi, zlokalizuje tablicę rejestracyjną i udzieli gotowej odpowiedzi.

Ask Photos (fot. Google)

Usługa Ask Photos ma zostać udostępniona użytkownikom latem.

Google Veo, czyli sztuczna inteligencja zamieni twoje pomysły w gotowe filmy

Szerokim echem w branży obiła się lutowa prezentacja modelu Sora, który został stworzony przez twórców ChatGPT i odpowiada za tworzenie realistycznych filmów na podstawie słownych opisów. Veo to bezpośrednia odpowiedź Google’a na tę technologię. Oto wideo stworzone w całości przez AI:

Możliwościami AI zachwyceni są przede wszystkim filmowcy, ale potencjalnie nowe narzędzie sprawdzi się także u osób niepowiązanych w żaden sposób z branżą wideo. Będziesz mógł chociażby opisać swój sen, a AI wygeneruje na jego podstawie film w FullHD.

W ciągu kilku tygodni Veo ma trafić do wybranych filmowców, a w przyszłości zostać zintegrowane m.in. z aplikacją YouTube.

Sztuczna inteligencja Google w walce z telefonicznymi oszustami

Google powołuje się na dane, według których w samym tylko 2023 roku ludzie stracili w wyniku oszustw ponad bilion (!) dolarów. Oszuści coraz skuteczniej podszywają się np. pod pracowników banków i za pomocą wymyślnych metod są w stanie doprowadzić do wyzerowania kont swoich ofiar. Google wierzy, że sztuczna inteligencja pozwoli rozwiązać lub przynajmniej zmniejszyć skalę tego problemu.

W przyszłości smartfony mają być w stanie w czasie rzeczywistym analizować rozmowy telefoniczne, by wykryć potencjalne oszustwa i ostrzec przed nimi użytkowników. Dzięki wykorzystaniu modelu Gemini Nano - który działa bezpośrednio na urządzeniu, a nie w chmurze - Google deklaruje, że przetwarzanie dźwięku będzie się odbywać z pełnym zachowaniem prywatności.

Detekcja spamu (fot. Google)

Nowy wykrywacz telefonicznych oszustw znajduje się aktualnie w fazie testowej, a więcej informacji na jego temat ma zostać ujawnionych latem.