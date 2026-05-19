Apple goni rywali. iOS 27 z trzema nowymi funkcjami

Apple w pocie czoła pracuje nad systemem iOS 27, którego wersja testowa ma zostać wydana lada moment. Kilkanaście dni przed planowaną prezentacją wyciekły szczegóły na temat planowanych nowości.

Z licznych doniesień wynika, że producent iPhone’ów kładzie w tym roku duży nacisk na rozwinięcie platformy Apple Intelligence. Priorytetem jest ponoć skrócenie dystansu względem Google’a czy Samsunga, którzy pod względem oferowanych funkcji AI zdążyli zyskać sporą przewagę.

Od miesięcy mówi się, że iOS 27 wprowadzi nową wersję Siri, która ma bazować na dużych modelach językowych Gemini. Teraz Bloomberg dostarcza szczegóły na temat innych nowości.

iOS 27 z nowymi funkcjami Apple Intelligence

Jedną z kluczowych nowości w iOS 27 ma być zaawansowany moduł sprawdzania gramatyki. Z ustaleń Bloomberga wynika, że sugestie poprawek będą wyświetlane w półprzezroczystym menu wysuwanym z dołu ekranu, prezentując oryginalną treść bezpośrednio obok rekomendowanych zmian. Użytkownik ma mieć możliwość akceptowania pojedynczych poprawek, zatwierdzenia wszystkich sugestii jednocześnie lub ich całkowitego zignorowania.

Dużą zmianę ma przejść także aplikacja Skróty, która służy użytkownikom do automatyzacji codziennych zadań. Obecnie projektowanie procesów wymaga ręcznego układania bloków w aplikacji lub pobierania gotowych rozwiązań z galerii. W iOS 27 tworzenie automatyzacji ma zostać uproszczone do wpisania polecenia. Wystarczy ponoć odpowiedzieć na pytanie "Co ma zrobić twój skrót?", a sztuczna inteligencja sama zajmie się zbudowaniem powiązań.

Trzecia spodziewana nowość to funkcja generowania własnych tapet za pomocą AI. Narzędzie ma zostać zintegrowane z systemowym menu wyboru tła i wykorzystywać platformę Image Playground do tworzenia unikalnych grafik na ekran blokady oraz ekran główny.

Apple Intelligence po polsku wciąż pod znakiem zapytania

Choć Siri w tym roku będzie obchodzić swoje 15 urodziny, asystent głosowy wciąż nie doczekał się wsparcia dla języka polskiego. Ominęły nas także inne funkcje Apple Intelligence.

Polscy użytkownicy iPhone’ów dostrzegli jednak światełko w tunelu w styczniu, gdy Apple ogłosił nawiązanie współpracy z Google’em i wykorzystanie modeli Gemini do budowy nowej wersji funkcji AI w systemie iOS. Czy dzięki temu Siri i Apple Intelligence doczekają się obsługi naszego języka? Przekonamy się 8 czerwca, bo właśnie tego dnia rusza impreza WWDC 2027, podczas której iOS 27 ma ujrzeć światło dzienne.