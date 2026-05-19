AMD po cichu wprowadza nowego Radeona do sklepów. Przesadzili z ceną

Po cichu, bez większego rozgłosu, Radeon RX 9060 trafia do sklepów jako propozycja dla mniej majętnych graczy. Problem w tym, że choć karta ma być "tańszym wejściem” do taniego grania, jej ceny wcale nie wyglądają szczególnie atrakcyjnie na tle konkurencji.

AMD rozszerza swoją ofertę kart graficznych o model, który przez pierwsze miesiące funkcjonował niemal w cieniu większych premier. Radeon RX 9060, zaprezentowany w sierpniu 2025 r., początkowo był dostępny wyłącznie w gotowych zestawach komputerowych. Teraz jednak sytuacja się zmienia – karta trafia do regularnej sprzedaży w sklepach.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami rynku, model ten przestaje być "zamknięty” w złożonych zestawach i zaczyna funkcjonować jako samodzielny produkt dla osób składających własne komputery.

Słabsza specyfikacja niż w wersji XT

Co warto podkreślić, Radeon RX 9060 (bez dopisku XT) to przycięta konstrukcja, która oferuje wyraźnie gorszą specyfikację niż dobrze znany model Radeon RX 9060 XT. AMD zastosowało w nim układ Navi 44 oparty na architekturze RDNA 4, ale w okrojonej konfiguracji. Oznacza to mniejszą liczbę jednostek obliczeniowych, co bezpośrednio przekłada się na niższą wydajność w grach.

Dodatkowym ograniczeniem jest 8 GB pamięci VRAM o niższej przepustowości, co w bardziej wymagających tytułach może wpływać na komfort rozgrywki, szczególnie przy wysokich ustawieniach tekstur.

Model Radeon RX 9060 XT 16 GB Radeon RX 9060 XT 8 GB Radeon RX 9060 8 GB Układ graficzny Navi 44 XT Navi 44 XT Navi 44 XL Procesory strumieniowe 2048 2048 1792 RT/AI 32/64 32/64 28/56 Pamięć wideo 16 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 20 000 MHz 20 000 MHz 18 000 MHz Przepustowość pamięci 320 GB/s 320 GB/s 288 GB/s Pobór mocy (zasilanie) 182 W (8-pin) 150 W (8-pin) 132 W (8-pin) Cena ~1800 zł ~1500 zł ~1300 zł

Cel: płynne granie w 1080p

Według deklaracji producenta karta została zaprojektowana z myślą o graniu w rozdzielczości Full HD. W praktyce oznacza to celowanie w stabilne 60 klatek na sekundę w nowych produkcjach, choć przy konieczności obniżania detali w bardziej wymagających grach. Specyfikacja sugeruje jednak, że RX 9060 będzie wyraźnie słabszy od RX 9060 XT 8 GB.

Assassin's Creed Mirage – 108 FPS

Call of Duty: Black Ops 6 – 98 FPS

DOOM Eternal (RT) – 153 FPS

Dragon Age: The Veilguard – 67 FPS

F1 24 – 188 FPS

Horizon Zero Dawn Remastered – 106 FPS

God of War: Ragnarok – 120 FPS

Resident Evil 4 (RT) – 100 FPS

Ceny i pierwsze modele w sklepach

Na rynku zaczynają pojawiać się pierwsze autorskie konstrukcje producentów. Wśród nich znalazły się m.in.:

ASUS Radeon RX 9060 Dual – ok. 1300 zł

XFX Swift Radeon RX 9060 OC Gaming – ok. 1400 zł

To tylko nieznacznie mniej niż w przypadku Radeona RX 9060 XT 8 GB. W tym samym segmencie cenowym konkurencję stanowią m.in. karty z serii GeForce RTX 5060, które mogą okazać się wydajniejszą propozycją w tej półce. Nowy Radeon musiałby więc wyraźnie stanieć, aby stać się naprawdę atrakcyjną opcją.



