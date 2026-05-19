Karty graficzne

AMD po cichu wprowadza nowego Radeona do sklepów. Przesadzili z ceną

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarzDyskutuj z nami

Po cichu, bez większego rozgłosu, Radeon RX 9060 trafia do sklepów jako propozycja dla mniej majętnych graczy. Problem w tym, że choć karta ma być "tańszym wejściem” do taniego grania, jej ceny wcale nie wyglądają szczególnie atrakcyjnie na tle konkurencji.

AMD rozszerza swoją ofertę kart graficznych o model, który przez pierwsze miesiące funkcjonował niemal w cieniu większych premier. Radeon RX 9060, zaprezentowany w sierpniu 2025 r., początkowo był dostępny wyłącznie w gotowych zestawach komputerowych. Teraz jednak sytuacja się zmienia – karta trafia do regularnej sprzedaży w sklepach.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami rynku, model ten przestaje być "zamknięty” w złożonych zestawach i zaczyna funkcjonować jako samodzielny produkt dla osób składających własne komputery.

Słabsza specyfikacja niż w wersji XT

Co warto podkreślić, Radeon RX 9060 (bez dopisku XT) to przycięta konstrukcja, która oferuje wyraźnie gorszą specyfikację niż dobrze znany model Radeon RX 9060 XT. AMD zastosowało w nim układ Navi 44 oparty na architekturze RDNA 4, ale w okrojonej konfiguracji. Oznacza to mniejszą liczbę jednostek obliczeniowych, co bezpośrednio przekłada się na niższą wydajność w grach.

Dodatkowym ograniczeniem jest 8 GB pamięci VRAM o niższej przepustowości, co w bardziej wymagających tytułach może wpływać na komfort rozgrywki, szczególnie przy wysokich ustawieniach tekstur.

ModelRadeon RX 9060 XT 16 GBRadeon RX 9060 XT 8 GBRadeon RX 9060 8 GB
Układ graficznyNavi 44 XTNavi 44 XTNavi 44 XL
Procesory strumieniowe204820481792
RT/AI32/6432/6428/56
Pamięć wideo16 GB GDDR6 128-bit8 GB GDDR6 128-bit8 GB GDDR6 128-bit
Taktowanie pamięci20 000 MHz20 000 MHz18 000 MHz
Przepustowość pamięci320 GB/s320 GB/s288 GB/s
Pobór mocy (zasilanie)182 W (8-pin)150 W (8-pin)132 W (8-pin)
Cena~1800 zł~1500 zł~1300 zł

Cel: płynne granie w 1080p

Według deklaracji producenta karta została zaprojektowana z myślą o graniu w rozdzielczości Full HD. W praktyce oznacza to celowanie w stabilne 60 klatek na sekundę w nowych produkcjach, choć przy konieczności obniżania detali w bardziej wymagających grach. Specyfikacja sugeruje jednak, że RX 9060 będzie wyraźnie słabszy od RX 9060 XT 8 GB.

  • Assassin's Creed Mirage – 108 FPS 
  • Call of Duty: Black Ops 6 – 98 FPS 
  • DOOM Eternal (RT) – 153 FPS 
  • Dragon Age: The Veilguard – 67 FPS 
  • F1 24 – 188 FPS 
  • Horizon Zero Dawn Remastered – 106 FPS 
  • God of War: Ragnarok – 120 FPS 
  • Resident Evil 4 (RT) – 100 FPS 

Ceny i pierwsze modele w sklepach

Na rynku zaczynają pojawiać się pierwsze autorskie konstrukcje producentów. Wśród nich znalazły się m.in.:

  • ASUS Radeon RX 9060 Dual – ok. 1300 zł
  • XFX Swift Radeon RX 9060 OC Gaming – ok. 1400 zł

To tylko nieznacznie mniej niż w przypadku Radeona RX 9060 XT 8 GB. W tym samym segmencie cenowym konkurencję stanowią m.in. karty z serii GeForce RTX 5060, które mogą okazać się wydajniejszą propozycją w tej półce. Nowy Radeon musiałby więc wyraźnie stanieć, aby stać się naprawdę atrakcyjną opcją.

ASUS Radeon RX 9060 Dual - Alsen
ASUS Radeon RX 9060 Dual w sklepie Alsen

XFX Radeon RX 9060 - morele.net
XFX Radeon RX 9060 w sklepie Morele

Przeczytaj także:

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    mtp69
    1
    Brednie. To nie są karty wprowadzone do sprzedaży przez AMD jako oficjalna dystrubucja tylko sklepy pośredniczą od dystrybutora który dostarcza te karty jako OEM/bulk do gotowców. Ostatnio byłą partia na amazonie, a na polskim portalu za 950-960zł za Asusa Duala. Tutaj cenę narzuca pośrednik w tym wypadku morele i alsen i zwyczajnie poniosła ich wyobraźnia. Sam swoją sztukę kupiłem w tamtym tygodniu za równe 960pln. Karty wysyła hurtownia/dystrybutor elektroniki ingram. Karta przyszła jako oem/bulk w opakowaniu zastępczym bo nawet nie ma normalnego. Najpierw zweryfikujcie cokolwiek, a nie wypisujcie fejki.

    Witaj!

    Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
    Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

    Połącz konto już teraz.

    Zaloguj przez 1Login