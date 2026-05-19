AMD po cichu wprowadza nowego Radeona do sklepów. Przesadzili z ceną
Po cichu, bez większego rozgłosu, Radeon RX 9060 trafia do sklepów jako propozycja dla mniej majętnych graczy. Problem w tym, że choć karta ma być "tańszym wejściem” do taniego grania, jej ceny wcale nie wyglądają szczególnie atrakcyjnie na tle konkurencji.
AMD rozszerza swoją ofertę kart graficznych o model, który przez pierwsze miesiące funkcjonował niemal w cieniu większych premier. Radeon RX 9060, zaprezentowany w sierpniu 2025 r., początkowo był dostępny wyłącznie w gotowych zestawach komputerowych. Teraz jednak sytuacja się zmienia – karta trafia do regularnej sprzedaży w sklepach.
Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami rynku, model ten przestaje być "zamknięty” w złożonych zestawach i zaczyna funkcjonować jako samodzielny produkt dla osób składających własne komputery.
Słabsza specyfikacja niż w wersji XT
Co warto podkreślić, Radeon RX 9060 (bez dopisku XT) to przycięta konstrukcja, która oferuje wyraźnie gorszą specyfikację niż dobrze znany model Radeon RX 9060 XT. AMD zastosowało w nim układ Navi 44 oparty na architekturze RDNA 4, ale w okrojonej konfiguracji. Oznacza to mniejszą liczbę jednostek obliczeniowych, co bezpośrednio przekłada się na niższą wydajność w grach.
Dodatkowym ograniczeniem jest 8 GB pamięci VRAM o niższej przepustowości, co w bardziej wymagających tytułach może wpływać na komfort rozgrywki, szczególnie przy wysokich ustawieniach tekstur.
|Model
|Radeon RX 9060 XT 16 GB
|Radeon RX 9060 XT 8 GB
|Radeon RX 9060 8 GB
|Układ graficzny
|Navi 44 XT
|Navi 44 XT
|Navi 44 XL
|Procesory strumieniowe
|2048
|2048
|1792
|RT/AI
|32/64
|32/64
|28/56
|Pamięć wideo
|16 GB GDDR6 128-bit
|8 GB GDDR6 128-bit
|8 GB GDDR6 128-bit
|Taktowanie pamięci
|20 000 MHz
|20 000 MHz
|18 000 MHz
|Przepustowość pamięci
|320 GB/s
|320 GB/s
|288 GB/s
|Pobór mocy (zasilanie)
|182 W (8-pin)
|150 W (8-pin)
|132 W (8-pin)
|Cena
|~1800 zł
|~1500 zł
|~1300 zł
Cel: płynne granie w 1080p
Według deklaracji producenta karta została zaprojektowana z myślą o graniu w rozdzielczości Full HD. W praktyce oznacza to celowanie w stabilne 60 klatek na sekundę w nowych produkcjach, choć przy konieczności obniżania detali w bardziej wymagających grach. Specyfikacja sugeruje jednak, że RX 9060 będzie wyraźnie słabszy od RX 9060 XT 8 GB.
- Assassin's Creed Mirage – 108 FPS
- Call of Duty: Black Ops 6 – 98 FPS
- DOOM Eternal (RT) – 153 FPS
- Dragon Age: The Veilguard – 67 FPS
- F1 24 – 188 FPS
- Horizon Zero Dawn Remastered – 106 FPS
- God of War: Ragnarok – 120 FPS
- Resident Evil 4 (RT) – 100 FPS
Ceny i pierwsze modele w sklepach
Na rynku zaczynają pojawiać się pierwsze autorskie konstrukcje producentów. Wśród nich znalazły się m.in.:
- ASUS Radeon RX 9060 Dual – ok. 1300 zł
- XFX Swift Radeon RX 9060 OC Gaming – ok. 1400 zł
To tylko nieznacznie mniej niż w przypadku Radeona RX 9060 XT 8 GB. W tym samym segmencie cenowym konkurencję stanowią m.in. karty z serii GeForce RTX 5060, które mogą okazać się wydajniejszą propozycją w tej półce. Nowy Radeon musiałby więc wyraźnie stanieć, aby stać się naprawdę atrakcyjną opcją.
