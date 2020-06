To, co znajduje się na stronie, jest najważniejsze. Ale to, jak ta strona działa, również nie jest bez znaczenia. Wkrótce Google będzie się mocniej koncentrować na tym drugim podczas ustalania kolejności na liście wyników wyszukiwania. To tak zwane page experience.

Co to jest page experience w Google?

Page experience to zbiór wskaźników, pozwalających ocenić stronę pod względem technicznym oraz jej atrakcyjność dla użytkownika. To, jak wysoko dana strona pojawi się w wynikach wyszukiwania Google, już wkrótce będzie więc zależało między innymi od:

szybkości ładowania strony (a przede wszystkim jej głównego elementu),

średniego czasu, jaki mija od wejścia na stronę do wejścia z nią w pierwszą interakcję,

stabilności wizualnej (czyli jak najmniejszej liczby nieoczekiwanych ruchów strony),

łatwości obsługi na urządzeniach mobilnych,

braku (lub obecności) inwazyjnych reklam

czy też spełniania standardów związanych z bezpieczeństwem (z HTTPS na czele).

Dla Google, jak i dla nas, treść jest najważniejsza. Ale liczy się też to, jak działa strona

Wciąż najważniejszym czynnikiem decydującym o pozycji strony w wynikach wyszukiwania będzie jej treść: poprawność, rzetelność czy oryginalność. Nieco bardziej istotne stanie się jednak to, w jakich warunkach można konsumować tę zawartość.

Dla użytkowników oznacza to mniej zawodów i irytacji. Dla twórców stron natomiast będzie to dodatkowe wyzwanie. Jeśli jednak podejdą do tematu w odpowiedni sposób, to mogą na tym dużo zyskać – ich działania najpewniej zostaną docenione nie tylko przez Google, ale też przez samych czytelników.

Kiedy nadejdą zmiany?

Na koniec jeszcze jedna istotna wiadomość: zmiany mają wejść w życie dopiero w 2021 roku. Twórcy stron mają więc sporo czasu, aby przygotować się na ich nadejście. Dokładna data nie została podana, ale jest co najmniej kilka miesięcy.

Źródło: Search Engine Land, Google Developers, Google Webmaster Central Blog

