Skaner twarzy, który nie szpeci telefonu? Taki ma być Google Pixel 11

Google może być pierwszą firmą, której uda się połączyć wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności skanera twarzy z walorami estetycznymi.

Skanery twarzy kojarzone są dziś głównie z iPhone’ami, z którymi Face ID integrowane jest nieprzerwanie od 2017 roku. Apple wykorzystuje zestaw sensorów, które skanują twarz użytkownika w 3D nawet w kompletnej ciemności, co jednak okupione jest dość znaczącym kompromisem. Czujniki zajmują sporo miejsca, przez co ekrany iPhone’ów oszpecone są przez - w zależności od modelu - spore wcięcie lub podłużny otwór.

Google zastosował podobny skaner tylko raz w Pixelu 4, który jednak miał bardzo dużą ramkę nad wyświetlaczem. We wszystkich późniejszych modelach do skanowania twarzy służy wyłącznie kamerka do selfie wspierana przez AI, która jednak nie wykrywa głębi i nie radzi sobie w trudniejszych warunkach oświetleniowych.

Pixel 11 ze skanerem twarzy nowej generacji

Według informacji pozyskanych przez serwis Android Authority, Google rozwija technologię skanowania twarzy o nazwie kodowej Project Toscana. Ma ona zadebiutować w nadchodzącej serii smartfonów Pixel 11 oraz przyszłych Chromebookach.

Nowy skaner ma działać błyskawicznie i bezpiecznie nawet w całkowitej ciemności, co sugeruje wykorzystanie technologii podczerwieni. Jednocześnie ekran ma być pozbawiony dodatkowych wcięć czy otworów, dzięki ukryciu sensorów biometrycznych pod wyświetlaczem. W 2024 roku miałem okazję zobaczyć działający prototyp takiego skanera twarzy, ale do dziś nie znalazł on zastosowania na rynku konsumenckim.

Prototyp skanera twarzy ukrytego pod ekranem

Taka konstrukcja pozwoliłaby na zachowanie estetyki ekranu, jednocześnie oferując wysoki poziom bezpieczeństwa i wygody użytkowania w niemal każdych warunkach oświetleniowych.

Ptaszki ćwierkają, że Apple pracuje nad podobnym rozwiązaniem, ale Google może być pierwszy. Oczekuje się bowiem, że Pixel 11 zostanie zaprezentowany już tego lata.