Google idzie pod prąd. Pixel 10a oficjalnie

Rynek smartfonów od lat zdominowany jest przez konstrukcje z wystającymi aparatami. Wtem pojawia się Google i mówi "potrzymaj mi Pixela".

Duże wyspy aparatów to pokłosie rosnących rozmiarów matryc, które wymagają szerszego rozstawienia obiektywów. Alternatywą dla smukłego telefonu z wystającymi obiektywami byłoby pogrubienie całej obudowy, aby zrównać ją z aparatem. I właśnie to zrobił Google.

Google Pixel 10a bez wystającego aparatu. Tym razem na serio

Już ubiegłoroczny Pixel 9a miał wyjątkowo spłaszczony aparat, ale ten mimo wszystko delikatnie wystawał ponad krawędź obudowy. Tymczasem Pixel 10a został minimalnie pogrubiony, dzięki czemu jego plecki idealnie zgrały się z aparatem.

Po co tyle zachodu? Google wylicza, że brak wystającego aparatu pozwala łatwiej wsunąć i wysunąć Pixela 10a z kieszeni, a leżąc na płaskiej powierzchni smartfon nie giba się na boki. Ja dodałbym jeszcze do tego łatwiejsze utrzymanie telefonu w czystości, bo przy wystających obiektywach lubi gromadzić się brud.

Pixel 9a (po lewej) i Pixel 10a (po prawej)

Efekt uboczny jest taki, że Pixel 10a jest nieco grubszy niż większość smartfonów, ale w mojej ocenie nie jest za gruby. No i dzięki temu wewnątrz znalazło się miejsce dla przyzwoitej baterii 5100 mAh, mimo że mowa o smartfonie 6,3 cala bez akumulatora krzemowo-węglowego.

Poza tym Google Pixel 10a nie wnosi spektakularnych zmian względem Pixela 9a

W porównaniu z poprzednią generacją, Pixel 10a ma o 11 proc. jaśniejszy wyświetlacz, mocniejsze szło z przodu, łączność satelitarną i szybsze ładowanie. Większość parametrów - wliczając w to czip Tensor G4, ilość pamięci, matryce aparatów czy pojemność baterii - przeniesiono żywcem z modelu 9a.

Pixel 10a Pixel 9a Ekran OLED 6,3 cala,

2424 x 1080 (421 ppi),

60-120 Hz,

jasność do 3000 nitów OLED 6,3 cala,

2424 x 1080 (421 ppi),

60-120 Hz,

jasność do 2700 nitów Głośniki stereo stereo Czip Tensor G4 Tensor G4 Pamięć RAM 8 GB 8 GB Pamięć na dane 128 lub 256 GB 128 lub 256 GB Aparat główny 48 Mpix,

1/2 cala,

f/1,7,

optyczna stabilizacja obrazu 48 Mpix,

1/2 cala,

f/1,7,

optyczna stabilizacja obrazu Aparat UW 13 Mpix (1/3,1 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,2 13 Mpix (1/3,1 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat przedni 13 Mpix,

f/2,2 13 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM,

satelitarne połączenia alarmowe 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM Biometria czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

skaner twarzy 2D czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

skaner twarzy 2D Bateria 5100 mAh,

ładowanie 30 W,

bezprzewodowe 10 W 5100 mAh,

ładowanie 23 W,

bezprzewodowe 7,5 W Wymiary 153,9 x 73 x 9 mm 154,7 x 73,3 x 8,9 mm Waga 183 g 186 g System Android 16,

7 aktualizacji Android 15,

7 aktualizacji Odporność IP68,

Gorilla Glass 7i (ekran) IP68,

Gorilla Glass 3 (ekran)

Mimo braku drastycznych zmian w specyfikacji, Google dodał do Pixela 10a garść nowych funkcji, które dotychczas były zarezerwowane dla flagowej serii Pixel 10.

Fotoasystent - funkcja aparatu, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do dawania wskazówek na temat kadrowania.

Automatyczne najlepsze ujęcie - tryb zdjęć grupowych, który pozwala podmienić ujęcie twarzy każdej osoby, gdy ktoś np. zamknie oczy.

Satelitarne połączenia alarmowe - funkcja, która pozwala wysłać wiadomość do służb ratowniczych z miejsc bez zasięgu sieci komórkowej czy Wi-Fi. Działa w 34 krajach na świecie, w tym w Polsce.

Szybkie udostępnianie z AirDrop - funkcja do bezprzewodowej wymiany plików z iPhone’ami.

Pixel 9a (po lewej) i Pixel 10a (po prawej)

Google wspomina także, że do produkcji Pixela 10a wykorzystano więcej materiałów pochodzących z recyklingu.

Google Pixel 10a - ceny i dostępność w Polsce

Pixel 10a dostępny jest w dwóch wariantach pamięciowych. Ceny są o 50 zł niższe od tych, z którymi 9a startował w ubiegłym roku:

8/128 GB - 2349 zł;

8/256 GB - 2799 zł.

Google Pixel 10a - dostępne kolory

Start sprzedaży Pixela 10a zaplanowano na 5 marca. Do telefonu dokładany będzie 3-miesięczny dostęp do usług YouTube Premium i Google One (100 GB).