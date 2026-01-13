Fani smartfonów Samsunga pokochali nowe ikony 3D. Jak je ustawić?
Masz smartfon Samsunga? Producent udostępnił narzędzie, dzięki któremu możesz zrobić cuda z ikonami na swoim pulpicie.
Zaawansowani użytkownicy smartfonów Galaxy cenią sobie pakiet aplikacji o nazwie Good Lock, który pozwala dostosować interfejs systemu do własnych preferencji. W jego skład wchodzi apka Theme Park do głębokiej modyfikacji wyglądu systemu.
W aktualizacji aplikacji Theme Park o oznaczeniu v1.1.01.38 Samsung dodał nowy motyw ikon o nazwie Emboss, o którym zrobiło się ostatnio głośno w na X czy reddicie. Nakłada on na ikony efekt wypukłości.
Ikony domyślne (po lewej) i Emboss (po prawej)
Ikony 3D w One UI na smartfonach Samsung Galaxy
Aby zastosować efekt wypukłości, wystarczy:
- uruchomić aplikację Theme Park;
- po uruchomieniu programu wejść do zakładki "Icon" i wybrać opcję "Create New";
- przejść do sekcji "Effects" i wybrać "Emboss";
- zdefiniować intensywność i rodzaj efektu lub pozostawić ustawienia domyślne;
- zapisać motyw klikając w przycisk w prawym górnym rogu;
- wrócić do sekcji "Icon" i zastosować nowo utworzony motyw.
Warto odnotować, że możliwości aplikacji Theme Park są znacznie bardziej rozbudowane. Jeśli ktoś ma ochotę się pobawić, może także zmienić kształt i kolor ikon czy dodać spopularyzowany ostatnio przez Apple’a efekt szkła.
Aplikację Theme Park, podobnie jak resztę modułów Good Lock, można pobrać za darmo z Galaxy Store’a.
