Fani smartfonów Samsunga pokochali nowe ikony 3D. Jak je ustawić?

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarzDyskutuj z nami

Masz smartfon Samsunga? Producent udostępnił narzędzie, dzięki któremu możesz zrobić cuda z ikonami na swoim pulpicie.

Zaawansowani użytkownicy smartfonów Galaxy cenią sobie pakiet aplikacji o nazwie Good Lock, który pozwala dostosować interfejs systemu do własnych preferencji. W jego skład wchodzi apka Theme Park do głębokiej modyfikacji wyglądu systemu. 

W aktualizacji aplikacji Theme Park o oznaczeniu v1.1.01.38 Samsung dodał nowy motyw ikon o nazwie Emboss, o którym zrobiło się ostatnio głośno w na X czy reddicie. Nakłada on na ikony efekt wypukłości. 

Ikony domyślne (po lewej) i Emboss (po prawej)

Ikony 3D w One UI na smartfonach Samsung Galaxy

Aby zastosować efekt wypukłości, wystarczy: 

  • uruchomić aplikację Theme Park;
  • po uruchomieniu programu wejść do zakładki "Icon" i wybrać opcję "Create New";
  • przejść do sekcji "Effects" i wybrać "Emboss";
  • zdefiniować intensywność i rodzaj efektu lub pozostawić ustawienia domyślne;
  • zapisać motyw klikając w przycisk w prawym górnym rogu;
  • wrócić do sekcji "Icon" i zastosować nowo utworzony motyw. 

Warto odnotować, że możliwości aplikacji Theme Park są znacznie bardziej rozbudowane. Jeśli ktoś ma ochotę się pobawić, może także zmienić kształt i kolor ikon czy dodać spopularyzowany ostatnio przez Apple’a efekt szkła. 

Aplikację Theme Park, podobnie jak resztę modułów Good Lock, można pobrać za darmo z Galaxy Store’a.

avatar
  • avatar
    Kenjiro
    0
    Wracamy do lat 2000, gdzie wszystkim ikonom się robiło wypukłości. Później będzie 3D, a za chwilę wrócą gradienty i tym sposobem zatoczymy koło po wypłaszczaniu itd.
    • avatar
      artekplay
      0
      Aplikacja do pobrania za darmo ale za wszystko inne trzeba zapłacić .

