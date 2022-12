Nagrody Google Play's Best of 2022 zostały już rozdane. Które aplikacje i gry zasłużyły na miano najlepszych tegorocznych tytułów?

Google Play's Best of 2022 - nagrodzone gry i aplikacje

Rok 2022 dobiega końca, nadszedł zatem czas na podsumowania najlepszych tegorocznych produkcji. W świecie gamingu jednym z ważniejszych nadchodzących wydarzeń jest bez wątpienia The Game Awards 2022, jednak warto zwrócić uwagę także na inne plebiscyty. Jeśli jesteś fanem gier mobilnych lub szukasz ciekawych aplikacji, z pewnością zainteresuje Cię informacja, iż Google ogłosiło zwycięzców Google Play's Best of 2022.

Jak co roku zwycięzcy z 2022 roku odzwierciedlają to, co jest obecnie najważniejsze dla ludzi — od gier, które pomagają nam uciec od rzeczywistości i wejść do zupełnie nowego świata, po aplikacje, które pomagają nam pozostać na ziemi i być obecnymi.

Najlepszą grą 2022 roku (wybraną także przez użytkowników) ogłoszono Apex Legends Mobile, natomiast tytuł najlepszej aplikacji trafił do Dream by WOMBO, narzędzia, które wykorzystując AI pozwala tworzyć obrazy na podstawie wpisanej frazy i stylu. Użytkownicy z kolei wskazali na platformę społecznościową BeReal.

Google Play's Best of 2022 - najlepsze gry

Najlepsza gra multiplayer: Dislyte,

Najlepsza gra Pick Up & Play: Angry Birds Journey,

Najlepsza gra niezależna: Dicey Dungeons,

Najlepsza gra narracyjna: Papers, Please,

Najlepsza trwająca gra: Genshin Impact,

Najlepsza gra w Google Play Pass: Very Little Nightmares,

Najlepsza gra na tablety: Tower of Fantasy,

Najlepsza gra na Chromebooki: Roblox.



Google Play's Best of 2022 - najlepsze aplikacje

Najlepsza rozrywkowa aplikacja: PetStar,

Najlepsza aplikacja do rozwoju osobistego: Breathwrk,

Najlepsza aplikacja na co dzień: Plant Parent,

Najlepszy ukryty klejnot: Recover Athletics,

Najlepsza aplikacja dla zdrowia: The STIGMA App,

Najlepsza aplikacja na urządzenia do noszenia: Todoist,

Najlepsza aplikacja na tablety: Pocket,

Najlepsza aplikacja na Chromebooki: BandLab.

A jakie gry i aplikacje na Androida wy uważacie za najlepsze? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: youtube, blog.google