Robert Pasut usunięty z YouTube. Google kasuje kanał po weryfikacji treści

Robert Pasut od lat budzi w internecie skrajne emocje. Google podjęło decyzję o usunięciu jego kanału z platformy YouTube po przeprowadzonej weryfikacji treści.

Robert Pasut to jedna z najbardziej rozpoznawalnych, ale też najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego internetu. Zaczynał jako współtwórca AbstrachujeTV – kanału, który w pierwszych latach rozwoju polskiego YouTube zdobył ogromną popularność dzięki humorystycznym skeczom i parodiom codzienności. Z czasem jednak jego działalność zaczęła budzić coraz większe emocje, a sam twórca coraz częściej trafiał na nagłówki mediów nie z powodu rozrywki, lecz kontrowersji wokół swoich transmisji na żywo i zachowań w sieci.

W ostatnich latach wokół Pasuta pojawiały się zarzuty dotyczące przekraczania granic w treściach publikowanych online, prowokacyjnych streamów oraz sytuacji, które wywoływały szeroką krytykę opinii publicznej. W dyskusjach medialnych i społecznościowych jego działalność była wielokrotnie określana jako przykład patostreamingu, czyli treści bazujących na szokowaniu odbiorców i eskalowaniu kontrowersji.

Kanał Roberta Pasuta usunięty z YouTube

W tym kontekście doszło do kolejnego ważnego kroku. Platforma YouTube usunęła kanał Roberta Pasuta po przeprowadzeniu weryfikacji treści. Jak przekazało Biuro Prasowe Google, decyzja była bezpośrednio związana z naruszeniem zasad obowiązujących na platformie. W oficjalnym stanowisku Deniz Rymkiewicz z Google Polska poinformował:

"W wyniku weryfikacji usunęliśmy ten kanał za naruszenie naszych wytycznych dla społeczności”.

Jak wynika z dodatkowych informacji, działania wobec kanału nie były jednorazowe. Najpierw na wybrane filmy nałożono ostrzeżenia w związku z naruszeniem zasad dotyczących szkodliwych lub niebezpiecznych treści. Dopiero później, po braku reakcji ze strony twórcy, przeprowadzono pełną analizę kanału. W jej wyniku podjęto decyzję o jego usunięciu, wskazując na naruszenia zasad dotyczących nagości oraz treści o charakterze seksualnym.

Google podjęło również działania wobec innych kanałów powiązanych z twórcą, które miały omijać regulamin platformy. Kanały publikujące jego treści są także weryfikowane pod kątem zgodności z wytycznymi dla społeczności.

Sprawa, która wykracza poza jednego twórcę

Historia Roberta Pasuta ponownie otworzyła szerszą debatę o granicach treści w internecie. Z jednej strony mamy twórcę, który zaczynał od mainstreamowej rozrywki i współtworzył jedną z najpopularniejszych marek w historii polskiego YouTube. Z drugiej – działalność, która w ostatnich latach była coraz częściej krytykowana i analizowana pod kątem wpływu na odbiorców.

Usunięcie kanału wpisuje się więc nie tylko w historię jednego influencera, ale też w szerszy trend zaostrzania polityki platform wobec treści uznawanych za naruszające standardy społeczności.

