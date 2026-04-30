TAURON Dystrybucja wprowadza narzędzie Doradcy energetycznego, które ma pomagać w wyborze najkorzystniejszej taryfy, obniżaniu rachunków i optymalizowaniu zużycia energii.

Operator chwali się, że jest to pierwszy w Polsce Doradca energetyczny online. Do skorzystania z niego wystarczy aplikacja eLicznik, która ma stanowić swoiste centrum zarządzania zużyciem i kosztami energii. Ważną informacją jest jednak to, że narzędzie przygotowano dla klientów, którzy posiadają już liczniki zdalnego odczytu (LZO).

Taryfa G11 nie zawsze jest najlepsza

Obecnie w Polsce trwa systematyczna wymiana dotychczasowych liczników energii elektrycznej na LZO, co jest pokłosiem nowelizacji prawa energetycznego. Przepisy zakładają, że do końca 2030 r. LZO będą posiadać wszyscy odbiorcy.

Marcin Marzyński, wiceprezes Taurona Dystrybucji ds. klienta, wyjaśnił, że Doradca energetyczny przelicza zużycie energii na złotówki. Dzięki temu odbiorcy będą mogli łatwo porównać, ile faktycznie mogliby zapłacić za energię w poszczególnych opcjach i w efekcie wybrać taryfę dystrybucyjną najlepiej dopasowaną do ich stylu życia.

- Doradca energetyczny to narzędzie, które pozwala klientom realnie „policzyć prąd”. Pokazuje, jak korzystają z energii i jakie mają możliwości oszczędzania. Dzięki temu mogą świadomie wybrać taryfę najlepiej dopasowaną do swojego stylu życia. Widzimy, że wielu klientów korzysta z G11 z przyzwyczajenia, choć nie zawsze jest to najtańsze rozwiązanie. Doradca energetyczny pomaga sprawdzić inne warianty i wybrać taki, który pozwoli płacić za prąd mniej - tłumaczy Marcin Marzyński.

Doradca energetyczny online. Pierwszy w Polsce

Doradca Energetyczny analizuje indywidualny profil zużycia energii i pokazuje, jak zmiana taryfy może wpłynąć na rachunek. Klienci mogą porównać koszty w różnych grupach taryfowych i symulować przesunięcia zużycia między strefami czasowymi - np. przesunięcie części poboru na tańszą noc.

W aplikacji eLicznik można też ustawić alerty, które poinformują użytkownika, gdy zużycie zacznie rosnąć szybciej, niż było to zaplanowane. Zapewnia ona też informacje m.in. o porach najwyższego zużycia energii i porównuje zużycie w różnych okresach.

Źródło: Tauron Dystrybucja