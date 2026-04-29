Kapsel do Żappki. Triki zmieni zasady gry

Żappka już wkrótce stanie się miejscem nie tylko gromadzącym promocje, ale i przestrzenią gier. Wszystko dzięki kontrolerowi Triki, który wyglądem przypomina kapsel, ale może znacznie więcej.

To nie pierwszy raz, gdy sieć sklepów Żabka za pośrednictwem swojej aplikacji mobilnej zachęca nas do rozgrywki. Firma promowała swego czasu Żabu, czyli grę inspirowanąTamagotchi albo Pou, którą mogliśmy znaleźć wewnątrz aplikacji. Za opiekowanie się wirtualną żabą i kupowanie dla niej akcesoriów mogliśmy awansować na kolejne poziomy. Na najwytrwalszych czekały nagrody - zniżki za produkty, vouchery do partnerów oraz punkty żappsy do wykorzystania w aplikacji.

Tym razem strategia jest nieco inna i wychodzi poza samą aplikację dzięki fizycznemu akcesorium. Triki według biura prasowego Żabki to "projekt, który łączy kontroler do gier mobilnych, aplikację Żappka, z której korzysta już 10,7 mln użytkowników i sieć sklepów w jednym spójnym doświadczeniu". Firma rozpoczęła jego pilotaż.

Triki do Żappki. Kapsel jest naszpikowany technologią

Wielkością przypomina lokalizator Bluetooth, ale nie to jest jego przeznaczeniem. Triki wykorzystuje zestaw sensorów takich jak żyroskop, prędkościomierz i detektory ruchu, by działać jako kontroler do gier. Zasila go bateria guzikowa, a sam może też działać jako guzik. Rozwiązanie parujemy w aplikacji Żappka tak samo, jak łączylibyśmy inne akcesoria, bowiem tu także wykorzystano Bluetooth. O jego wciśnięciu informuje nas kolorowa dioda.

Triki to kapsel do gier od Żabki

Tytuły wykorzystują zarówno sensory będące częścią kapsla, jak i jego niewielki rozmiar. Gry zawarte w aplikacji angażują użytkownika ruchowo. Ten może wymachiwać Triki, wypstrykiwać go z palca, ustawiać w odpowiedniej pozycji lub wykonywać odpowiednio szybkie lub precyzyjne ruchy. Użytkownicy wersji testowej dostali dostęp do nowej sekcji aplikacji Żappka - strefa gier Triki. Rozgrywki mają być przeznaczone zarówno dla pojedynczego gracza, jak i dla wielu osób.

W gry możemy grać w dwóch trybach: rozgrzewki orz rankingowym. Wstęp do tego drugiego pozwoli nam na zdobycie nagród, ale jednocześnie kosztuje wirtualną walutę - Żappsy. Za odpowiednio wysokie miejsce w rankingu możemy zgarnąć kupony. W testowej wersji byly to między innymi rabaty na hot-dogi czy możliwość wymiany 1 Żappsa na pizzę. Szanse na zniżki mają dać także cotygodniowe wyzwania. Oprócz tego biuro prasowe Żabki zapowiada współprace z największymi markami.

Rozwiązanie na razie jest dostępne dla użytkowników, którzy otrzymali kody od influencerów współpracujących z marką. Po wpisaniu ich w aplikacji będą oni mogli kupić kontroler Triki i przystąpić do gier. W ten sposób można zarówno przetestować wybrane rozwiązania przed szerszą premierą, jak i korzystać z wrażenia ekskluzywności i ograniczonej dostępności. Firma zapowiada etapowy rozwój usługi i biblioteki gier ze stopniowym rozszerzaniem dostępności.

Źródło: Biuro Prasowe Żabka, Komputer Świat