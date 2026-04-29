Drewno, wełna, octan czy jedwab? Motorola Edge 70 Pro debiutuje w Polsce

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Kilka dni po globalnej premierze, Motorola wprowadza do Polski model Edge 70 Pro. Klienci mogą przebierać w aż czterech wariantach kolorystycznych i wykończeniowych.

W Polsce Motorola Edge 70 Pro będzie dostępna w konfiguracji 8/256 GB, którą wyceniono na 2599 zł. Start sprzedaży zaplanowano na 19 maja. 

Motorola Edge 70 Pro jest dostępna w aż czterech wersjach wykończeniowych

Smartfon dołącza do serii Collections by Motorola. Pod tą nazwą kryje się idea, która zakłada projektowanie urządzeń o mocno zróżnicowanym wzornictwie. 

Motorola Edge 70 Edge dostępna jest w obudowach wykonanych z drewna, materiału imitującego wełnę, octanu oraz imitacji jedwabiu. Każdy z wariantów ma inną barwę certyfikowaną przez firmę Pantone. 

Pomimo różnorodnych wykończeń, obudowa ma zachować wyjątkowo smukły profil, niewielką wagę i wysoką wytrzymałość. W zależności od wersji, Motorola Edge 70 Pro ma od 7,19 mm do 7,34 mm grubości, waży nie więcej niż 190 g oraz spełnia normy IP69 i MIL-STD-810H. 

Mimo relatywnie smukłej konstrukcji, Motorola Edge 70 Pro ma sporą baterię 6500 mAh. Udało się to uzyskać dzięki wykorzystaniu technologii krzemowo-węglowej.

 Motorola Edge 70 Pro
EkranAMOLED 6,78 cala,
2712 x 1220 (439 ppi),
144 Hz,
jasność do 5200 nitów
GłośnikiDolby Atmos
CzipMediaTek Dimensity 8500 Extreme
Pamięć RAM8 GB,
LPDDR5X
Pamięć na dane256 GB,
UFS 4.1
Aparat główny50 Mpix (1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja
Aparat UW50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,0,
tryb makro
Aparat tele50 Mpix (1/2,76 cala);
peryskopowy 3,5x,
optyczna stabilizacja
Aparat przedni50 Mpix,
f/1,9
Łączność5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC,
eSIM
Biometriaw ekranie,
optyczny
Bateria6500 mAh,
ładowanie 90 W,
bezprzewodowe 15 W,
indykcyjne zwrotne 5 W
Wymiary162,7 x 75,6 x 7,34 mm (drewno)
162,7 x 75,6 x 7,19 mm (imitacja jedwabiu)
162,7 x 75,6 x 7,19 mm (imitacja wełny)
162,7 x 75,6 x 7,29 mm (octan)
Waga183 - 190 g
SystemAndroid 16
OdpornośćIP68 / IP69,
MIL-STD 810H

Przeczytaj także:

