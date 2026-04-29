Drewno, wełna, octan czy jedwab? Motorola Edge 70 Pro debiutuje w Polsce
Kilka dni po globalnej premierze, Motorola wprowadza do Polski model Edge 70 Pro. Klienci mogą przebierać w aż czterech wariantach kolorystycznych i wykończeniowych.
W Polsce Motorola Edge 70 Pro będzie dostępna w konfiguracji 8/256 GB, którą wyceniono na 2599 zł. Start sprzedaży zaplanowano na 19 maja.
Motorola Edge 70 Pro jest dostępna w aż czterech wersjach wykończeniowych
Smartfon dołącza do serii Collections by Motorola. Pod tą nazwą kryje się idea, która zakłada projektowanie urządzeń o mocno zróżnicowanym wzornictwie.
Motorola Edge 70 Edge dostępna jest w obudowach wykonanych z drewna, materiału imitującego wełnę, octanu oraz imitacji jedwabiu. Każdy z wariantów ma inną barwę certyfikowaną przez firmę Pantone.
Pomimo różnorodnych wykończeń, obudowa ma zachować wyjątkowo smukły profil, niewielką wagę i wysoką wytrzymałość. W zależności od wersji, Motorola Edge 70 Pro ma od 7,19 mm do 7,34 mm grubości, waży nie więcej niż 190 g oraz spełnia normy IP69 i MIL-STD-810H.
Mimo relatywnie smukłej konstrukcji, Motorola Edge 70 Pro ma sporą baterię 6500 mAh. Udało się to uzyskać dzięki wykorzystaniu technologii krzemowo-węglowej.
|Motorola Edge 70 Pro
|Ekran
|AMOLED 6,78 cala,
2712 x 1220 (439 ppi),
144 Hz,
jasność do 5200 nitów
|Głośniki
|Dolby Atmos
|Czip
|MediaTek Dimensity 8500 Extreme
|Pamięć RAM
|8 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|256 GB,
UFS 4.1
|Aparat główny
|50 Mpix (1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,0,
tryb makro
|Aparat tele
|50 Mpix (1/2,76 cala);
peryskopowy 3,5x,
optyczna stabilizacja
|Aparat przedni
|50 Mpix,
f/1,9
|Łączność
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC,
eSIM
|Biometria
|w ekranie,
optyczny
|Bateria
|6500 mAh,
ładowanie 90 W,
bezprzewodowe 15 W,
indykcyjne zwrotne 5 W
|Wymiary
|162,7 x 75,6 x 7,34 mm (drewno)
162,7 x 75,6 x 7,19 mm (imitacja jedwabiu)
162,7 x 75,6 x 7,19 mm (imitacja wełny)
162,7 x 75,6 x 7,29 mm (octan)
|Waga
|183 - 190 g
|System
|Android 16
|Odporność
|IP68 / IP69,
MIL-STD 810H
