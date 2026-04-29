Drewno, wełna, octan czy jedwab? Motorola Edge 70 Pro debiutuje w Polsce

Kilka dni po globalnej premierze, Motorola wprowadza do Polski model Edge 70 Pro. Klienci mogą przebierać w aż czterech wariantach kolorystycznych i wykończeniowych.

W Polsce Motorola Edge 70 Pro będzie dostępna w konfiguracji 8/256 GB, którą wyceniono na 2599 zł. Start sprzedaży zaplanowano na 19 maja.

Smartfon dołącza do serii Collections by Motorola. Pod tą nazwą kryje się idea, która zakłada projektowanie urządzeń o mocno zróżnicowanym wzornictwie.

Motorola Edge 70 Edge dostępna jest w obudowach wykonanych z drewna, materiału imitującego wełnę, octanu oraz imitacji jedwabiu. Każdy z wariantów ma inną barwę certyfikowaną przez firmę Pantone.

Pomimo różnorodnych wykończeń, obudowa ma zachować wyjątkowo smukły profil, niewielką wagę i wysoką wytrzymałość. W zależności od wersji, Motorola Edge 70 Pro ma od 7,19 mm do 7,34 mm grubości, waży nie więcej niż 190 g oraz spełnia normy IP69 i MIL-STD-810H.

Mimo relatywnie smukłej konstrukcji, Motorola Edge 70 Pro ma sporą baterię 6500 mAh. Udało się to uzyskać dzięki wykorzystaniu technologii krzemowo-węglowej.