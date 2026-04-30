Koniec płacenia. YouTube udostępni kluczową funkcję za darmo
Jednym z benefitów subskrypcji YouTube Premium była dotychczas - oprócz braku reklam - możliwość oglądania filmów w trybie obraz w obrazie. Google postanowił zdjąć to ograniczenie. A przynajmniej częściowo.
YouTube oficjalnie ogłosił, że w ciągu najbliższych miesięcy funkcja picture-in-picture zostanie udostępniona globalnie wszystkim użytkownikom korzystającym z platformy.
PiP pozwala na zminimalizowanie wideo do małego, pływającego okna, które pozostaje widoczne na ekranie nawet po wyjściu z aplikacji YouTube do pulpitu lub innego programu.
Obraz w obrazie na YouTubie za darmo, ale z jednym ograniczeniem
Funkcja obraz w obrazie dostępna będzie w dwóch odsłonach.
- Użytkownicy bez subskrypcji otrzymują dostęp do PiP na urządzeniach z systemami Android oraz iOS, ale wyłącznie w przypadku długich i niemuzycznych form wideo.
- Subskrybenci YouTube Premium jako jedyni zachowują przywilej korzystania z PiP przy wszystkich rodzajach treści, w tym przy materiałach muzycznych i teledyskach.
Jak działa picture-in-picture? Podczas odtwarzania filmu wystarczy przesunąć palcem w górę (gest powrotu do ekranu głównego) lub nacisnąć przycisk Home. Odtwarzacz automatycznie zmniejszy się do miniatury, którą można dowolnie przesuwać po powierzchni wyświetlacza.
Google przypomina również o wymaganiach technicznych. W przypadku urządzeń Apple’a niezbędny jest system iOS w wersji co najmniej 15.0.
