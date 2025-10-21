Wydarzenia

Gothic 1 i SpongeBob w Polsce. Wszystko na targach PGA 2025

przeczytasz w 1 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

W dniach 24-26 października w Poznaniu THQ Nordic otworzy stanowiska z grywalnymi demami i krótkimi pokazami. Na miejscu zaplanowano też sesje Q&A z przedstawicielami firmy. Stoisko znajdzie się w pawilonie 5, pod numerem 62.

Organizatorzy zapowiadają doświadczenia hands-on: pierwsze wrażenia z rozgrywki, prezentacje technologii i fragmenty fabuł. Jak oceniają organizatorzy, "to idealna okazja, aby przekonać się, jak wygląda przyszłość gatunków — od kultowego RPG-a, przez familijną przygodę, po zupełnie nową, intrygującą propozycję".

Dla przybyłych będzie również sesja Q&A z przedstawicielami wydawcy — "wszystko po to, by jak najpełniej zanurzyć się w świecie każdej z produkcji. Przygotowano doświadczenia 'hands-on': pierwsze wrażenia z rozgrywki, pokaz technologii i fragmenty fabuły prezentowane na żywo".

Gothic 1 Remake na żywo

Powrót kultowego uniwersum otrzyma przebudowaną oprawę i usprawnioną mechanikę. Twórcy zachowują klimat oryginału, jednocześnie stawiając na płynniejszą walkę i nowoczesny UX.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Wśród atrakcji pojawią się mroczne lochy, intrygi i swoboda odkrywania Kolonii. Dla weteranów przewidziano niespodzianki, które mają odświeżyć znane miejsca i wątki.

SpongeBob: Titans of the Tide

SpongeBob i Patryk wyruszą, by zatrzymać Latającego Holendra i króla Neptuna. Gracze odwiedzą Bikini Bottom, zmierzą się z bossami i odkryją sekrety lokacji.

Nowości obejmują m.in. lodowe Jellyfish Fields z Hibernation Sandy, łowienie meduz na Ghost Board i pakiet sezonowy z kostiumami. Premiera 18 listopada 2025 r. na PC, PS5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2.

REANIMAL – tajemnicza nowość

RANIMAL to z kolei najbardziej nieoczywista propozycja w line-upie. Stawia na szybkie tempo, charakterystyczną estetykę i nietypowe mechaniki, które trudno zaszufladkować.

W branży mówi się o grze z charakterem – podczas PGA odwiedzający przekonają się, skąd bierze się to określenie. Twórcy stawiają na świeże pomysły projektowe i wyrazisty klimat.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login