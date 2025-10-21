Gothic 1 i SpongeBob w Polsce. Wszystko na targach PGA 2025

W dniach 24-26 października w Poznaniu THQ Nordic otworzy stanowiska z grywalnymi demami i krótkimi pokazami. Na miejscu zaplanowano też sesje Q&A z przedstawicielami firmy. Stoisko znajdzie się w pawilonie 5, pod numerem 62.

Organizatorzy zapowiadają doświadczenia hands-on: pierwsze wrażenia z rozgrywki, prezentacje technologii i fragmenty fabuł. Jak oceniają organizatorzy, "to idealna okazja, aby przekonać się, jak wygląda przyszłość gatunków — od kultowego RPG-a, przez familijną przygodę, po zupełnie nową, intrygującą propozycję".

Dla przybyłych będzie również sesja Q&A z przedstawicielami wydawcy — "wszystko po to, by jak najpełniej zanurzyć się w świecie każdej z produkcji. Przygotowano doświadczenia 'hands-on': pierwsze wrażenia z rozgrywki, pokaz technologii i fragmenty fabuły prezentowane na żywo".

Gothic 1 Remake na żywo

Powrót kultowego uniwersum otrzyma przebudowaną oprawę i usprawnioną mechanikę. Twórcy zachowują klimat oryginału, jednocześnie stawiając na płynniejszą walkę i nowoczesny UX.

Wśród atrakcji pojawią się mroczne lochy, intrygi i swoboda odkrywania Kolonii. Dla weteranów przewidziano niespodzianki, które mają odświeżyć znane miejsca i wątki.

SpongeBob: Titans of the Tide

SpongeBob i Patryk wyruszą, by zatrzymać Latającego Holendra i króla Neptuna. Gracze odwiedzą Bikini Bottom, zmierzą się z bossami i odkryją sekrety lokacji.

Nowości obejmują m.in. lodowe Jellyfish Fields z Hibernation Sandy, łowienie meduz na Ghost Board i pakiet sezonowy z kostiumami. Premiera 18 listopada 2025 r. na PC, PS5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2.

REANIMAL – tajemnicza nowość

RANIMAL to z kolei najbardziej nieoczywista propozycja w line-upie. Stawia na szybkie tempo, charakterystyczną estetykę i nietypowe mechaniki, które trudno zaszufladkować.

W branży mówi się o grze z charakterem – podczas PGA odwiedzający przekonają się, skąd bierze się to określenie. Twórcy stawiają na świeże pomysły projektowe i wyrazisty klimat.