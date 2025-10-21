Kupił używany procesor Intel. To nie był najlepszy pomysł

Nie zawsze opłaca się kupować używany sprzęt. YouTuber Iceberg Tech postanowił sprawdzić, czego można się spodziewać po zakupie procesora Intel Core i9-13900K. Niestety, nie był to najlepszy pomysł.

Zakup używanych podzespołów może być dobrym sposobem na złożenie tańszego komputera. Niektóre części cechują się niską awaryjnością, a ich zakup z drugiej ręki pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. Teoretycznie podobnie powinno być w przypadku procesorów, które raczej nie mają tendencji do psucia się.

Niestety, nie zawsze tak to wygląda, o czym przekonał się YouTuber Iceberg Tech.

Kupił używany procesor

Iceberg Tech kupił używany procesor Intel Core i9-13900K za 240 funtów w brytyjskim sklepie specjalizującym się w sprzedaży używanych sprzętów. Pierwotna sugerowana cena detaliczna procesora wynosiła 550 funtów, więc YouTuber nabył go za prawie połowę ceny.

Na pierwszy rzut oka procesor wydawał się sprawny — komputer się uruchomił. Tester zaktualizował BIOS do najnowszej wersji, która miała zapobiegać problemom związanym z degradacją procesorów.

Dokładne testy szybko wykazały problemy. Po uruchomieniu testu w aplikacji CPU-Z, już po kilku minutach system operacyjny wyświetlił "czarny ekran śmierci”, co było typowym objawem niestabilności napięcia. Mimo prób zmiany konfiguracji BIOS-u i limitu mocy, nadal występowały problemy ze stabilnością komputera.

Zakup okazał się "kasą wyrzuconą w błoto”.

Problemy z procesorami Intel

Choć procesor wyglądał na sprawny, w rzeczywistości prawdopodobnie miał wadę fabryczną, która prowadziła do degradacji sprzętu – niestety proces ten już zaczął się ujawniać. To dość powszechny problem, o którym napisałem osobny artykuł. Niestety, kupowanie procesorów Intel Core 13. i 14. generacji bywa loterią. Jeden z komentujących trafnie podsumował sytuację: "Kupowanie procesora i7 lub i9 13./14. generacji jest jak gra w rosyjską ruletkę”.