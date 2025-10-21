Wydarzenia

Pora na CSa. Połączą esport z wf-em

przeczytasz w 2 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Na targach Poznań Game Arena 2025 zadebiutuje projekt ESPORT NINJA. Inicjatywa Jarosława "pashaBiceps" Jarząbkowskiego połączy tor sportowy z wyzwaniami inspirowanymi Counter-Strike 2.

ESPORT NINJA to " to pierwsze na świecie wydarzenie, którego misją jest połączenie świata cyfrowego z rzeczywistym w jedno, dynamiczne wyzwanie". Dodatkowo, organizatorzy mówią, że projekt powstał z "idei wychowania poprzez esport" – ma pomów w promowaniu zdrowego stylu życia wśród młodych przy jednoczesnym zacieraniu granic między pasją do gier a aktywnością fizyczną.

Cechy projektu

Za projektem stoi Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski, globalna ikona esportu oraz człowiek, który "obalił stereotyp leniwego gracza, udowadniając, że pasja do Counter-Strike’a może iść w parze z dyscypliną, sportem i zdrowym trybem życia." 

Sam projekt ma być dlatego rozwinięciem jego idei, że pasja do gier może iść w parze z dyscypliną i aktywnością. Wydarzenie dlatego podkreślać ma wartości fair play, szacunek i empatię w sieci. Centralnym punktem będzie tor przeszkód wzorowany na kultowych już mapach CS2. Liczyć mają się cztery elementy - refleks, koordynacja, precyzja i oczywiście dobra zabawa.

Pora na CSa?

Jak podają organizatorzy, "każdy tor łączy elementy sportowe – takie jak biegi po beczkach, wspinaczki na rampę, skoki po skrzyniach, przejścia po kładkach czy pokonywanie tuneli – z elementami esportu: testami refleksu i precyzji typu „oko–ręka”, wzorowanymi na popularnej mapie treningowej Aim Botz".

Rywalizacja przewiduje formaty 1 vs 1 i 2 vs 2 w dwóch kategoriach: GUARDIAN (do 14 lat) oraz GLOBAL ELITE (od 15 lat). Najlepsi w grupach wiekowych powalczą o nagrody. Strefę podzielono również na trzy części: kulturę gamingową z cosplay CS2, rozrywkę z wyzwaniami (m.in. rzut granatem dymnym do okna de_mirage, Buzzer Challenge, AWP 1 vs 1 18+) oraz sekcję rywalizacji z pełnym torem i pomiarem czasu.

Wydarzenie odbędzie się w hali 7 Poznań Congress Center w dniach 24–26 października 2025 r. Rejestracja trwa online; decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy dodatkowo będą mogli liczyć na spotkanie z samym Jarząbkowskim.

