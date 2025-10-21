Nowe PlayStation 5 Pro. YouTuber sprawdził, jakie są różnice

Konsole do gier

Sony po cichu wypuściło nową wersję PlayStation 5 Pro. YouTuber Austin Evans sprawdził, jakie różnice występują między wcześniejszą a zaktualizowaną wersją konsoli oraz kontrolera DualSense.

PlayStation 5 Pro zadebiutowało pod koniec 2024 roku jako ulepszona wersja standardowego modelu PlayStation 5. Konsola bazuje na wydajniejszym układzie graficznym, co przekłada się na wyraźnie lepsze osiągi w grach. PS5 Pro oferuje bardziej zaawansowane wykorzystanie technologii ray tracingu oraz obsługę systemu skalowania obrazu opartego na sztucznej inteligencji (PSSR), co pozwala uzyskać wyższą jakość grafiki i płynniejszą rozgrywkę.

Nowa rewizja PlayStation 5 Pro - różnice między CFI-7019 a CFI-7121

Sony po cichu odświeżyło konsolę PlayStation 5 Pro – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do sprzedaży w Europie trafiła nowa rewizja CFI-7121, zastępująca poprzednią wersję CFI-7019. Co się zmieniło? YouTuber Austin Evans przygotował ciekawy materiał, w którym porównał obie wersje konsoli.

PlayStation 5 Pro CFI-7019 vs CFI-7121

Pod względem specyfikacji technicznej nowa wersja jest identyczna z wcześniejszą rewizją. Zmiany dotyczą głównie konstrukcji: zastosowano inny zasilacz i system chłodzenia, a także uproszczono płytę główną, usuwając kilka elementów elektronicznych. W efekcie nowa wersja konsoli jest nieco lżejsza. 

Co ciekawe, odświeżony model oferuje minimalnie lepszą wydajność i nieco mniejsze zużycie energii. Najbardziej zauważalną różnicą dla użytkownika powinna być jednak lepsza kultura pracy – konsola generuje mniejszy hałas (46 dB zamiast 48 dB), a dźwięk wentylatora jest łagodniejszy i mniej uciążliwy dla ucha. 

Zmiany w kontrolerze DualSense 

Evans porównał również kontrolery DualSense i choć zmian jest niewiele, kilka szczegółów zwraca uwagę. Nowa wersja otrzymała delikatnie zmodyfikowaną obudowę, a producent wymienił baterię oraz silniki odpowiedzialne za haptyczne wibracje i adaptacyjne triggery. W praktyce różnice w działaniu kontrolera są jednak trudne do zauważenia dla większości graczy.

To tylko nowa rewizja

Nowa rewizja PlayStation 5 Pro z 2025 roku nie różni się znacząco od pierwszych wersji konsoli, które trafiły do sprzedaży pod koniec 2024 roku. Nie ma się jednak czemu dziwić – to jedynie odświeżona rewizja sprzętu, a nie zupełnie nowy model, jak miało to miejsce w przypadku wprowadzania PlayStation 5 Slim (swoją drogą tutaj niedawno zdecydowano się wypuścić nową rewizję PlayStation 5 Slim E Chassis, która oferuje mniej pojemny dysk SSD).

Jak sprawdzić wersję PlayStation 5 Pro?

Jeśli jesteście ciekawi, którą wersję PlayStation 5 Pro posiadacie, możecie to łatwo sprawdzić. Oznaczenie rewizji konsoli znajduje się na górze opakowania, a także na samej obudowie urządzenia – dzięki temu szybko ustalicie, czy macie starszy, czy nowszy model.

PlayStation 5 Pro - rewizja

