Jaki smartfon ma najlepszy aparat selfie? Według najnowszej odsłony rankingu DxOMark Mobile niekwestionowanym liderem jest iPhone 17 Pro.

DxOMark to dobrze znany branżowy serwis zajmujący się przeprowadzaniem profesjonalnych testów zarówno klasycznych aparatów, jak i tych montowanych w smartfonach. Ma dużą renomę, wielu producentów lubi chwalić się wynikami, jakie osiągają tam ich urządzenia. Największe zmiany w zestawieniu DxOMark Mobile zachodzą zwykle po premierach głośnych, flagowych smartfonów, a do takich bezsprzecznie należał debiut iPhone'ów z serii 17.

iPhone 17 Pro z najlepszym aparatem selfie według DxOMark Mobile

Najlepsze specyfikacje, także w kontekście aparatów fotograficznych, oferują modele iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max i to właśnie jeden z nich został wzięty na warsztat przez DxOMark. iPhone 17 Pro, bo o nim mowa, zdeklasował konkurencję w kontekście możliwości aparatu selfie i jakości zdjęć, jaką z niego oferuje.

W tym roku Apple zdecydował się na istotną zmianę, zwiększył rozdzielczość aparatu selfie z 12 Mpix do 18 Mpix. Co ważne, nowy sensor o nazwie Center Stage rejestruje obraz w szerszym kadrze na kwadratowej matrycy i może robić zdjęcia poziome i pionowe bez konieczności obracania telefonu. Jego przysłona to f/1,9.

iPhone 17 Pro zgarnął w zestawieniu DxOMark Mobile aż 154 punkty. Został doceniony przede wszystkim za dobrą ekspozycję i zdjęcia cechujące się świetną reprodukcją kolorów, ponadprzeciętny bokeh oraz efekty, jakie zapewnia podczas wykonywania grupowych zdjęć portretowych. Aparat selfie Center Stage pozwala też na rejestrowanie filmów 4K przy 60 kl./s w Dolby Vision. Dodatkowo iPhone 17 Pro ma opcję nagrywania z dwóch aparatów - przedniego i tylnego - jednocześnie.

