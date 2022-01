Sony przygotowało z wybranymi partnerami ciekawą promocję dla sympatyków uniwersum Uncharted. Decydując się na zakup gry można zgarnąć bilet do kina.

Kup Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei i odbierz bilet na Uncharted

Chodzi tutaj o zapowiedziany w zeszłym roku pakiet Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. Zawiera on Uncharted 4: A Thief's End z 2016 roku oraz Uncharted: The Lost Legacy z 2017 roku. Co ważne, w obydwu przypadkach mowa o produkcjach odświeżonych pod względem graficznym i technicznym.

Decydując się na zakup Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei (w przedsprzedaży) w wersji na PlayStation 5 można odebrać prezent w postaci kodu, który wymienimy na bilet do kina. Da się go zrealizować w całej Polsce, w kinach sieci Helios lub Cinema City. Na jaki film? Oczywiście na Uncharted z Tomem Hollandem i Markiem Wahlbergiem w rolach głównych.

Zainteresowani? Promocji możecie szukać w sklepach Media Expert, Neonet oraz Media Markt (tu tylko kina Cinema City). Trwa do 27 stycznia do godziny 23:59.

Kiedy premiera filmu Uncharted i Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei?

Na film Uncharted czekamy już kilka lat, zwłaszcza w początkowej fazie twórcy borykali się z wieloma problemami. Teraz jednak wszystko jest już na dobrej drodze do premiery, którą zaplanowano na 18 lutego.

Pakiet Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei zostanie wydany nieco wcześniej, bo już 28 stycznia. Tyle tylko, że data ta dotyczy wyłącznie wersji na PlayStation 5. Obiecano także wersję na PC, ale na nią trzeba będzie poczekać dłużej. Tu konkretny termin nie jest póki co znany.

Co sądzicie o przywołanej promocji? Bilet do kina to ciekawy dodatek do zamówień składanych w przedsprzedaży?

