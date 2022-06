Outriders nie jest i pewnie już nie będzie zaliczany do grona największych sukcesów polskiej branży gier. Co się twórcom udało, a co mogli zrobić lepiej?

Outriders za darmo. Gra do przetestowania na Steam

My sprawdzaliśmy to już jakiś czas temu i to dość dokładnie, w efekcie czego powstała recenzja gry. Na przestrzeni ponad roku znalazła ona swoich sympatyków, aczkolwiek nie jest to raczej wielkie grono, ponieważ nieśmiałe doniesienia odnośnie wyników sprzedaży nie zwiastują finansowego sukcesu. Graliście? Bo jest okazja.

Przynajmniej jeśli chodzi o posiadaczy PC. Outriders udostępniono za darmo na platformie Steam. Nie ma tu ograniczeń co do zawartości, ale są pewne ramy czasowe. Oferta obowiązuje od wczoraj do 23 czerwca.

Jak to okazja? Outriders Worldslayer

Sygnał ze strony People Can Fly i Square Enix wydaje się tutaj wyraźny - mile widziani są kolejni gracze. Lada chwila, konkretnie 30 czerwca, odbędzie się bowiem premiera Outriders Worldslayer. To duże rozszerzenie zawierające nie tylko nową kampanię, ale również szereg innych elementów, które w założeniu mają znacząco uatrakcyjnić zabawę.

Oczywiście rozszerzenie będzie dostępne nie tylko na PC, ale również na innych platformach docelowych tego tytułu, czyli PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4 oraz Stadia.

Źródło: Outriders