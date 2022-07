Masz problem z podejmowaniem decyzji? Naukowcy przekonują, że dobrą decyzją będzie w takim razie odpalenie kompa lub konsoli i pogranie w gry wideo.

Czy gry mają wpływ na zdolność do podejmowania decyzji?

Kilkadziesiąt młodych osób wzięło udział w badaniu prowadzonym przez naukowców z Georgia State University. Zostały one podzielone na dwie grupy: pierwszą stanowiły osoby grające więcej niż 5 godzin tygodniowo, drugą – w ogóle nieoddające się tej rozrywce lub grające mniej niż godzinę tygodniowo. Jedni i drudzy otrzymali do wykonania to samo zadanie podczas badania przy użyciu rezonansu magnetycznego. Celem było ustalenie, kto lepiej radzi sobie z podejmowaniem decyzji, a konkretnie: czyj mózg szybciej przetwarza informacje sensoryczne, prowadząc do podjęcia działania.

Różnice w wynikach okazały się bardzo wyraźne, choć oczywiście trzeba mieć na uwadze, że próba nie była szczególnie duża. Są powody, by przypuszczać, że gry wideo pozytywnie wpływają na ludzką wydajność przetwarzania informacji sensorycznych i umiejętność szybkiego podejmowania właściwych decyzji. Naukowcy sugerują, że w związku z tym gry wideo mogą być potencjalnie narzędziem do treningu poznawczego, ale do potwierdzenia tego konieczne będzie przeprowadzenie jeszcze jednego eksperymentu – sprawdzającego, czy (i jak szybko) zachodzi poprawa.

Im szybsza gra, tym szybsze decyzje – w sumie to logiczne

Warto w tym miejscu przypomnieć podobne badanie sprzed dekady. Sprawdzano w nim (bez użycia rezonansu magnetycznego), czy istnieje różnica w szybkości i trafności podejmowania decyzji przez miłośników szybkich gier akcji oraz wolniejszych gier strategicznych. Eksperyment wykazał, że ci pierwsi podejmują decyzje szybciej, a równocześnie są tak samo „skuteczni” co drudzy. Prowadziło to do konkluzji, że granie może pozytywnie wpływać na efektywność specjalistów, takich jak chirurdzy czy żołnierze.

Wracając do eksperymentu naukowców z Georgii, jest to kolejne w ostatnich latach badanie pokazujące, że oddawanie się elektronicznej rozrywce może mieć pozytywne skutki, a nie tylko negatywne, jak przekonywano nas przez lata. Bo choć faktem jest, że od gier nietrudno się uzależnić i że mogą one przyczyniać się do otyłości, zakłócać sen czy ograniczać relacje towarzyskie, to równocześnie mogą pomagać w rozwoju kreatywności, nauce języków czy przyspieszaniu reakcji. Jak każda pasja granie może także odprężać i pomagać w budowaniu relacji. Jak we wszystkim, potrzebny jest umiar.

