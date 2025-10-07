Supermemory. Czy pamięć AI będzie nieskończona?

Nauka

Justyna Waliszewska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dhravya Shah, 19-letni przedsiębiorca z Indii, zdobył wsparcie od czołowych przedstawicieli Google dla swojego startupu Supermemory, który rozwija technologię pamięci dla aplikacji AI.

Dhravya Shah, młody innowator z Mumbaju, postawił sobie za cel rozwiązanie problemu ograniczonej pamięci w aplikacjach sztucznej inteligencji. Jak podaje serwis Tech Crunch, jego startup Supermemory rozwija technologie, które mają znacząco poprawić zdolność modeli AI do zapamiętywania i wykorzystywania informacji w dłuższej perspektywie. Shah swoją karierę w świecie technologii rozpoczął od tworzenia botów i aplikacji, które szybko zyskały popularność, co utwierdziło go w dążeniu do dalszych innowacji.

Po sprzedaży jednego ze swoich projektów Dhravya Shah wyjechał do USA, gdzie rozpoczął studia na Arizona State University. To właśnie tam, w ramach jednego z wyzwań, narodziła się idea Supermemory – początkowo prostej aplikacji umożliwiającej interakcję z zakładkami na Twitterze. Z czasem narzędzie rozwinęło się w zaawansowaną platformę przetwarzającą dane i tworzącą spersonalizowane konteksty dla użytkowników, co czyni je cennym wsparciem w pracy z informacją.

Supermemory działa jako uniwersalne API pamięci dla aplikacji AI. Umożliwia tym samym przetwarzanie różnorodnych danych, takich jak dokumenty, e-maile czy strumienie danych aplikacji. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo zarządzać informacjami i uzyskiwać do nich dostęp w sposób bardziej efektywny.

Przeszło 2 mln dolarów dofinansowania 

Startup zdobył finansowanie w wysokości 2,6 mln dolarów od takich inwestorów jak Susa Ventures i Browder Capital. Wśród indywidualnych inwestorów znaleźli się m.in. Jeff Dean z Google AI oraz Logan Kilpatrick z DeepMind. Shah odrzucił nawet ofertę Y Combinator, mając już solidne wsparcie finansowe.

- Supermemory wyróżnia się na tle konkurencji dzięki niskiej latencji i wysokiej wydajności. To sprawia, że rozwiązanie Shah'a jest atrakcyjne dla wielu firm poszukujących zaawansowanych technologii pamięciowych - podkreśla Joshua Browder z Browder Capital.

Supermemory współpracuje z wieloma firmami, w tym z edytorem wideo Montra i narzędziem do wyszukiwania AI Scira. Startup planuje dalszy rozwój, koncentrując się na dostarczaniu szybkich i wydajnych rozwiązań pamięciowych dla różnych branż.

