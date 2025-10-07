iiyama wprowadziła na rynek monitor G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle - 43-calowy model, przeznaczony dla graczy i osób oglądających filmy, którzy potrzebują dużego ekranu, wysokiej płynności obrazu i funkcji ochrony wzroku.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować monitor iiyama G-Master G4380UHSU-B1 Red Eagle – model, który wyróżnia się dużym ekranem i wysoką jakością obrazu, oferując prawdziwą immersję w świecie gier i filmów. W ofercie producenta właśnie pojawiła się jego usprawniona wersja.

iiyama G-Master G4380UHSU-B2

iiyama G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle wykorzystuje 43-calowy ekran o rozdzielczości 4K UHD (3840 × 2160 pikseli). Nowy model wykorzystuje matrycę VA, która zapewnia głęboką czerń, wysoki kontrast i dokładne odwzorowanie kolorów, co pozwala na szczegółowe wyświetlanie zarówno dynamicznych gier FPS, jak i rozbudowanych RPG.

Monitor oferuje częstotliwość odświeżania 144 Hz i czas reakcji 0,3 ms MPRT (nieco niższy niż w poprzednim modelu), dzięki czemu użytkownicy mogą liczyć na płynne wyświetlanie ruchomych obrazów oraz szybką reakcję w dynamicznych scenach. Dzięki technologii Adaptive Sync eliminuje efekt “rozrywania” i zacinania obrazu.

G-Master G4380UHSU-B2 posiada dwa złącza HDMI 2.1, dwa DisplayPort 1.4 oraz zaawansowany hub z czterema portami USB: dwoma USB 3.2 typu A i dwoma USB 3.2 typu C. Monitor wyposażono również we wbudowane głośniki o mocy 2 × 7 W.

Specyfikacja monitora iiyama G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle

Przekątna ekranu: 42,5" (108 cm)

Panel: VA LED

Rozdzielczość: 3840 × 2160 (4K UHD)

Format obrazu: 16:9

Odświeżanie: 144 Hz

Jasność: 550 cd/m²

Kontrast statyczny: 4000:1

Kontrast ACR: 80M:1

Czas reakcji: 0,3 ms

Kąty widzenia: 178° poziomo / 178° pionowo

Interfejsy i złącza: 2× DisplayPort, 2× HDMI, 2× USB 3.2 typ A, 2× USB 3.2 typ C

Dla kogo monitor iiyama G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle?

Przekątna 43 cali w połączeniu z rozdzielczością 4K UHD i wysoką częstotliwością odświeżania sprawia, że monitor sprawdza się zarówno w grach, jak i przy oglądaniu filmów czy seriali. Model może pełnić funkcję głównego ekranu w pokoju gracza lub centrum domowej rozrywki. Dodatkowym atutem są funkcje ochrony wzroku – Flicker-Free oraz Blue Light Reducer.

Monitor iiyama G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle jest dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 2589 zł. Mówimy więc o takiej samej wycenie, jak za wcześniejszą wersję G-Master G4380UHSU Red Eagle.