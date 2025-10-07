Disney+ podnosi ceny w Polsce. Ile trzeba zapłacić?

Disney+ podnosi ceny abonamentów Standard i Premium. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, podwyżki objęły także polskich użytkowników.

Niedawno Disney+ podniósł ceny abonamentów swojej platformy streamingowej. Początkowo zmiany dotyczyły wyłącznie rynku w Stanach Zjednoczonych. Media przypominały wówczas, że większość korekt cenowych serwisu rozpoczyna się właśnie tam, by z czasem objąć inne regiony.

Zgodnie z przewidywaniami, podwyżki wprowadzono także w Europie — więcej zapłacą również polscy subskrybenci.

Disney+ podnosi ceny w Polsce

Ceny subskrypcji Disney+ wzrosły o około 15–20 proct. Standardowy plan podrożał o 5 zł — jego cena wynosi teraz 34,99 zł miesięcznie (lub 349,90 zł rocznie). Plan Premium, oferujący wyższą jakość obrazu i dźwięku, zdrożał o 10 zł i kosztuje 59,99 zł miesięcznie (lub 599,90 zł rocznie).

Pakiet Standardowy czy Premium?

Pakiet Standardowy i Premium w Disney+ różnią się głównie jakością obrazu, dźwiękiem oraz liczbą urządzeń, na których można oglądać jednocześnie.

W pakiecie Standardowym treści dostępne są w jakości Full HD (1080p), z dźwiękiem w formacie 5.1 surround. Użytkownik może oglądać filmy i seriale na dwóch urządzeniach jednocześnie, a także pobierać je do oglądania offline na maksymalnie 10 urządzeniach.

Pakiet Premium oferuje wyraźnie lepsze parametry – filmy i seriale można oglądać w jakości 4K UHD z obsługą HDR i Dolby Atmos (jeśli sprzęt to umożliwia). Dodatkowo z konta mogą korzystać jednocześnie aż cztery urządzenia. Możliwe jest też pobieranie treści offline, podobnie jak w planie Standardowym.

Oba pakiety są wolne od reklam, więc różnice dotyczą głównie jakości obrazu i dźwięku oraz liczby równoczesnych streamów.

Dajcie znać, co myślicie o podwyżkach cen pakietów.

foto na wejście: Adobe Stock