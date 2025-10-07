Filmy / seriale / VOD

Disney+ podnosi ceny w Polsce. Ile trzeba zapłacić?

przeczytasz w 1 min.
Disney+ podnosi ceny abonamentów Standard i Premium. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, podwyżki objęły także polskich użytkowników.

Niedawno Disney+ podniósł ceny abonamentów swojej platformy streamingowej. Początkowo zmiany dotyczyły wyłącznie rynku w Stanach Zjednoczonych. Media przypominały wówczas, że większość korekt cenowych serwisu rozpoczyna się właśnie tam, by z czasem objąć inne regiony. 

Zgodnie z przewidywaniami, podwyżki wprowadzono także w Europie — więcej zapłacą również polscy subskrybenci.

Disney+ podnosi ceny w Polsce 

Ceny subskrypcji Disney+ wzrosły o około 15–20 proct. Standardowy plan podrożał o 5 zł — jego cena wynosi teraz 34,99 zł miesięcznie (lub 349,90 zł rocznie). Plan Premium, oferujący wyższą jakość obrazu i dźwięku, zdrożał o 10 zł i kosztuje 59,99 zł miesięcznie (lub 599,90 zł rocznie).

Pakiet Standardowy czy Premium? 

Pakiet Standardowy i Premium w Disney+ różnią się głównie jakością obrazu, dźwiękiem oraz liczbą urządzeń, na których można oglądać jednocześnie. 

W pakiecie Standardowym treści dostępne są w jakości Full HD (1080p), z dźwiękiem w formacie 5.1 surround. Użytkownik może oglądać filmy i seriale na dwóch urządzeniach jednocześnie, a także pobierać je do oglądania offline na maksymalnie 10 urządzeniach. 

Pakiet Premium oferuje wyraźnie lepsze parametry – filmy i seriale można oglądać w jakości 4K UHD z obsługą HDR i Dolby Atmos (jeśli sprzęt to umożliwia). Dodatkowo z konta mogą korzystać jednocześnie aż cztery urządzenia. Możliwe jest też pobieranie treści offline, podobnie jak w planie Standardowym. 

Oba pakiety są wolne od reklam, więc różnice dotyczą głównie jakości obrazu i dźwięku oraz liczby równoczesnych streamów. 

Dajcie znać, co myślicie o podwyżkach cen pakietów. 

    Kojot321
    Skoro wszyscy podwyższają ceny to musi się im to jakoś kalkulować. Możemy lamentować w komentarzach ale fakt jest taki że jako społeczeństwo tak przywykliśmy do dociskania nam śruby, dokładaniu kolejnych ograniczeń, podwyżek, utrudnień że i Myszka Miki się z nami nie certoli.
      obcypl
      Dobrze, że torrent dalej za zero a 4K dostępne raptem 5/6h później ;-) Oczywiście problem dla osób nieangielskich bo napisy to rzadkość ale...
        Naruto1
        Generalnie skoro wszystko drożeje, bo inflacja, nowa technologia, roszczenia pracowników etc., to i ceny VOD. Jeśli ceny nie były podnoszone od kilku lat, to nawet nie dziwi sam wzrost o 15%. Inną sprawą jest natomiast to, co dostajemy za tę cenę. Wziąłem w promocji za 10 zeta i chyba w miesiąc, góra dwa, wyrobię się z obejrzeniem tego, co mam tam do obejrzenia. I to wcale nie łykając po kilka odcinków dziennie. Dla porównania - na Amazonie ciągle więcej dodaję do listy niż oglądam.

