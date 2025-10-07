Karty graficzne

Zbudował GeForce RTX 5090D ze złota. Najdroższa karta graficzna na świecie

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Chiński modder stworzył wyjątkową kartę ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090D z całkowicie złotą obudową. Ważąca ponad 7 kg konstrukcja powstała na specjalne zamówienie i może być warta około pół miliona dolarów.

Karta graficzna GeForce RTX 5090 to obecnie najwydajniejsza i najdroższa konstrukcja na rynku – w Polsce jej ceny sięgają kilkunastu tysięcy złotych. ASUS niedawno zaprezentował model ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC – specjalną wersję, w której użyto 6,5 g złota o czystości 999. Według ASUS-a luksusowy akcent ma podkreślać wartość karty jako ekskluzywnego przedmiotu kolekcjonerskiego. 

Dla niektórych to jednak wciąż za mało. Tony Yu z chińskiego oddziału ASUS-a pokazał, jak jeden z chińskich modderów przygotował na specjalne zamówienie kartę graficzną ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090D z całkowicie złotą obudową. 

Karta graficzna ze złota 

Karta została opracowana przez chińskiego moddera na zlecenie jednego z inwestorów. Wykonał on specjalną, odlewaną obudowę ze złota – zużyto przy tym około 5 kg materiału. Dzięki temu karta nie tylko jest najdroższa, ale prawdopodobnie również najcięższa wśród modeli GeForce RTX 5090 – cała konstrukcja waży ponad 7 kg.

Warto zwrócić uwagę na wygląd karty – obudowa została ozdobiona dodatkowymi detalami, które podkreślają jej prestiż.

ASUS GeForce RTX 5090D Astral OC

Pod względem specyfikacji karta nie różni się od standardowego modelu ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090D. Wyposażono ją w układ graficzny NVIDIA Blackwell GB102 z 21 760 jednostkami CUDA oraz 32 GB pamięci GDDR7 512-bit. Warto jednak zaznaczyć, że mowa o modelu z dopiskiem „D”, przeznaczonym na chiński rynek – takie karty mają ograniczone możliwości w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją.

Unikalny egzemplarz 

Karta powstała na specjalne zamówienie i nie będzie dostępna w sprzedaży seryjnej. Szacuje się, że jej wartość może wynosić około pół miliona dolarów.

Pełny materiał można obejrzeć na kanale Tony’ego Yu w serwisie Bilibili.

  • avatar
    Witalis
    0
    Złote a skromne XD

