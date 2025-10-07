Zbudował GeForce RTX 5090D ze złota. Najdroższa karta graficzna na świecie

Chiński modder stworzył wyjątkową kartę ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090D z całkowicie złotą obudową. Ważąca ponad 7 kg konstrukcja powstała na specjalne zamówienie i może być warta około pół miliona dolarów.

Karta graficzna GeForce RTX 5090 to obecnie najwydajniejsza i najdroższa konstrukcja na rynku – w Polsce jej ceny sięgają kilkunastu tysięcy złotych. ASUS niedawno zaprezentował model ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC – specjalną wersję, w której użyto 6,5 g złota o czystości 999. Według ASUS-a luksusowy akcent ma podkreślać wartość karty jako ekskluzywnego przedmiotu kolekcjonerskiego.

Dla niektórych to jednak wciąż za mało. Tony Yu z chińskiego oddziału ASUS-a pokazał, jak jeden z chińskich modderów przygotował na specjalne zamówienie kartę graficzną ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090D z całkowicie złotą obudową.

Karta graficzna ze złota

Karta została opracowana przez chińskiego moddera na zlecenie jednego z inwestorów. Wykonał on specjalną, odlewaną obudowę ze złota – zużyto przy tym około 5 kg materiału. Dzięki temu karta nie tylko jest najdroższa, ale prawdopodobnie również najcięższa wśród modeli GeForce RTX 5090 – cała konstrukcja waży ponad 7 kg.

Warto zwrócić uwagę na wygląd karty – obudowa została ozdobiona dodatkowymi detalami, które podkreślają jej prestiż.

Pod względem specyfikacji karta nie różni się od standardowego modelu ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090D. Wyposażono ją w układ graficzny NVIDIA Blackwell GB102 z 21 760 jednostkami CUDA oraz 32 GB pamięci GDDR7 512-bit. Warto jednak zaznaczyć, że mowa o modelu z dopiskiem „D”, przeznaczonym na chiński rynek – takie karty mają ograniczone możliwości w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją.

Unikalny egzemplarz

Karta powstała na specjalne zamówienie i nie będzie dostępna w sprzedaży seryjnej. Szacuje się, że jej wartość może wynosić około pół miliona dolarów.

Pełny materiał można obejrzeć na kanale Tony’ego Yu w serwisie Bilibili.