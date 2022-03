Epic Games Store, jak co czwartek, zaktualizował ofertę dotyczącą darmowych gier. I liczba mnoga nie jest przypadkowa.

Dwie gry i coś jeszcze do pobrania na Epic Games Store

Z reguły posiadacze kont na Epic Games Store mają okazję do zgarnięcia jednej darmowej gry, ale niekiedy oferta jest obszerniejsza. Tak jak teraz, ponieważ zdecydowano się udostępnić aż trzy propozycje. To Black Widow: Recharged, Centipede: Recharged oraz Komplet Epic Slayer, czyli zestaw dodatków do gry Dauntless.

Oferta tradycyjnie obowiązuje przez tydzień. Wszystko co udostępniono zainteresowani mogą pobierać do 10 marca do godziny 17:00 naszego czasu.

Black Widow: Recharged i Centipede: Recharged za darmo. Warto?

Nie trzeba być szczególnie wielkim znawcą branży gier aby zauważyć, że nie mówimy o wyjątkowo dużych i głośnych produkcjach. Mają ze sobą sporo wspólnego. Zostały przygotowane przez AdamVision i SneakyBox, a wydane przez Atari. Co więcej, w obydwu przypadkach mowa o grach arcade. No ale skoro padła wzmianka o Atari, niektórzy mogli się tego domyślać.

Zadbano o oprawą graficzną dostosowaną do dzisiejszych komputerów, co nie znaczy oczywiście, że należy nastawiać się na fajerwerki graficzne. W Black Widow: Recharged trzeba obronić pajęczynę przed inwazją owadów, Centipede: Recharged również sprowadza się do likwidacji robactwa, aczkolwiek w nieco inny sposób. Warto dbać przy tym o zbieranie wzmocnień, bo znaczącą ułatwiają cel.

Poniższe zwiastuny wprowadzają nie tylko w oprawę wizualną omawianych gier, ale również w rozgrywkę, jaką oferują. Skusicie się na coś, czy raczej podpiszecie się pod niektórymi komentarzami, że w tym tygodniu Epic Games Store postawiło na ilość zapominając o jakości?

Źródło: Epic Games Store, Atari