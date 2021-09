Kupiłeś sobie nową konsolę? Nie możesz doczekać się aż odpalisz na niej nieśmiertelne Grand Theft Auto V w odświeżonych szatach? Póki co nie nastawiaj się na zabawę.

Next-genowa wersja Grand Theft Auto V opóźniona

O tym, że GTA 5 zaliczy aż 3 generacje dowiedzieliśmy się w czerwcu zeszłego roku. Zapowiedź nie wywołała wielkich zachwytów, bo większe grono graczy chętnie zasiadłoby do kolejnej odsłony serii. Grand Theft Auto V w wersjach dedykowanych PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S miało zadebiutować w drugiej połowie 2021 roku. Tak się jednak nie stanie.

Przy okazji PlayStation Showcase 2021 pojawił się nowy zwiastun gry, za pośrednictwem którego ujawniono dokładną datę premiery. I okazuje się, że zdecydowano o znacznym opóźnieniu. Next-genowe Grand Theft Auto V ma pojawić się dopiero w marcu 2022 roku. Samodzielna wersja GTA Online będzie oferowana za darmo przez pierwsze 3 miesiące (licząc od wspomnianej daty), ale to prezent wyłącznie dla właścicieli konsoli od Sony.

GTA VI? Bez żartów

Jeśli ktokolwiek miał cień nadziei, że GTA VI zostanie wydane w 2022 roku to teraz ostatecznie to rozwiano. Rockstar liczy na spore zyski z kolejnej wersji Grand Theft Auto V i wielce prawdopodobne, że ostatecznie będzie miało z nimi do czynienia. To gra, która wciąż sprzedaje się lepiej niż wiele nowych tytułów.

Ostatnie wiarygodne doniesienia związane z GTA VI sugerowały, że trzeba będzie poczekać do 2024, a być może nawet do 2025 roku.

Źródło: PlayStation