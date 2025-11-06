PS5 do kosza? PlayStation Portal z aktualizacją, która uwalnia go od konsoli

PlayStation Portal zaczynał jako dodatek do PS5. Właśnie stał się właśnie w pełni autonomicznym, choć uzależnionym od internetu i abonamentu, urządzeniem do grania.

Gdy PS Portal trafił na rynek w listopadzie 2023, potrafił jedynie wyświetlać obraz przesyłany bezprzewodowo z konsoli PS5. W listopadzie 2024 Sony wypuściło aktualizację, która umożliwiła uruchomienie garstki gier dostępnych w abonamencie PS Plus bezpośrednio z chmury. W listopadzie 2025 wydana została kolejna aktualizacja, która niemal całkowicie uwalnia akcesorium od konsoli.

PlayStation Portal pozwala teraz na uruchamianie własnych gier z chmury

Oprogramowanie PS Portal w wersji 6.0 zyskało możliwość uruchamiania z chmury zakupiony przez siebie gier. Aby cieszyć się pokaźną biblioteką tytułów z PS5 i starszych konsol, wystarczy teraz PS Portal, aktywny abonament PlayStation Plus Premium i stabilne łącze internetowe.

Urządzenie otrzymało także nowy interfejs z wyszukiwarką gier (przez ostatni rok jej brakowało) oraz oddzielną sekcją z biblioteką już posiadanych tytułów. Po aktualizacji z powodzeniem udało mi się odpalić na PS Portal "Borderlands 4", "Spider-Mana 2" czy "Fortnite’a". Wszystko to bez połączenia z konsolą stacjonarną.

Z poziomu PS Portal nie da się jednak kupić nowej gry. Po wyszukaniu tytułu spoza własnej biblioteki wyświetlany jest kod QR, który odsyła do sklepu PS Store na telefonie czy tablecie.

Pełną listę dostępnych do przesyłania strumieniowego gier, których w chwili publikacji tego tekstu jest niemal 2800, znajdziecie na tej stronie.