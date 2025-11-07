GTA 6 znowu opóźnione. Podobno już ostatni raz

Opóźnienie premiery GTA 6 z pewnością nie ucieszyło graczy. Rockstar Games poinformowało o nowej dacie wydania produkcji — to już trzecie przesunięcie premiery. Według prezesa wydawcy, Take-Two Interactive, ma to być najprawdopodobniej ostatnie opóźnienie.

Rockstar Games poinformowało o nowej dacie premiery GTA 6. Gra miałaby zadebiutować 19 listopada 2026 r. Jak tłumaczy studio, decyzja o przesunięciu premiery została podjęta w celu dopracowania tytułu, by gracze otrzymali w dniu debiutu możliwie jak najlepiej przygotowaną produkcję.

Informacja ta nie spotkała się jednak z entuzjastycznym przyjęciem wśród fanów. Warto przypomnieć, że to już trzecie opóźnienie — pierwotnie Grand Theft Auto 6 miało trafić na rynek jesienią 2025 r. Nic więc dziwnego, że część graczy zaczyna się zastanawiać, czy nowa data faktycznie okaże się ostateczna.

„Jestem wysoce pewny” — zapewnia prezes Take-Two

Serwis IGN zapytał prezesa wydawcy, Take-Two Interactive, Straussa Zelnicka, jak duża jest pewność co do nowego terminu i czy istnieje ryzyko, że GTA 6 pojawi się jeszcze później — na przykład dopiero w 2027 r.

„Jestem wysoce pewny” — odpowiedział Zelnick. — „Zdarzały się jednak sytuacje, w których potrzebowaliśmy więcej czasu, by dopieścić tytuł i upewnić się, że będzie naprawdę spektakularny — i ten czas zawsze był dobrze wykorzystany. Kiedy konkurenci wypuszczają gry zbyt wcześnie, kończy się to źle. To powiedziawszy, jestem wysoce pewny nowej daty.”

Warto jednak przypomnieć, że ten sam Zelnick już przy pierwotnej dacie premiery deklarował pewność co do jej utrzymania — mimo krążących pogłosek o opóźnieniu. Ostatecznie premiera GTA 6 została przesunięta najpierw na maj 2026 roku, a teraz na listopad 2026.

Pozostało przypomnieć, że nowe GTA początkowo pojawi się na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.