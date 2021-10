Nieoficjalne doniesienia okazały się bardzo trafne. Trwają prace nad GTA: The Trilogy - The Definitive Edition. A właściwie powinny dobiegać już końca, bo na premierę nie będziemy długo czekać.

Nadciąga pakiet GTA: The Trilogy - The Definitive Edition

Rockstar Games przypomina, że pod koniec miesiąca będzie świętować 20. rocznicę pojawienia się Grand Theft Auto III. To jeden z powodów (być może ten główny), który miał zdecydować o przygotowaniu pakietu GTA: The Trilogy - The Definitive Edition. W jego składzie znajdzie się właśnie Grand Theft Auto III, a także Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas.

Wedle zapowiedzi można spodziewać się „szerokiego wachlarza ulepszeń graficznych oraz współczesnych usprawnień rozgrywki”, ale bliższe szczegóły z tym związane nie zostały jeszcze ujawnione. Ma się to zmienić w najbliższych tygodniach. Jednocześnie padają zapewnienia, że mimo zmian można oczekiwać zachowanej atmosfery oryginałów. Nadmieniono przy tym, że lada dzień z cyfrowej sprzedaży zostaną wycofane obecne wersje wymienionych gier.

Kiedy premiera GTA: The Trilogy - The Definitive Edition?

Jeśli zapowiedź przypadła komuś do gustu, to nie inaczej będzie z informacjami na temat daty premiery. Wprawdzie nie podano konkretnego terminu, ale padły zapewnienia, że w GTA: The Trilogy - The Definitive Edition można będzie zagrać jeszcze w tym roku.

Lista platform docelowych jest bardzo rozbudowana. Omawiany pakiet będzie dostępny na PC, a także na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One i Nintendo Switch. Co więcej, w pierwszej połowie 2022 roku ma pojawić się również na urządzeniach mobilnych z systemami Apple iOS i Google Android.

Niektórzy zapewne pamiętają, że powstaje też kolejne wydanie Grand Theft Auto V, na trzecią już generację. Ostatnio podjęto decyzję o opóźnieniu premiery, teraz planowana jest na marzec 2022 roku. GTA VI? Jak widać wciąż są ważniejsze sprawy. W związku z tym doniesienia, że trzeba będzie poczekać do 2024, a być może nawet do 2025 roku stają się coraz bardziej prawdopodobne.

Źródło: Rockstar Games Polska