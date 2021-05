Czekacie na GTA V w wersji na konsole nowej generacji? Jeśli tak, to mamy dla Was dobre wieści, bowiem Rockstar właśnie oficjalnie poinformował, kiedy gra trafi na PS5 oraz Xbox Series X/S.

GTA V na konsole nowej generacji jeszcze w tym roku

Śmiało można powiedzieć, że GTA V osiągnęło już status kultowej gry. Potwierdzają to, chociażby znakomite wyniki sprzedaży oraz fakt, że studio swego czasu poinformowało, że planuje również wydać grę na konsole PS5 i Xbox Series X/S. Wówczas, studio potwierdziło jedynie, że gra na konsole nowej generacji trafi pod koniec 2021 roku. Wygląda na to, że prace przebiegają zgodnie z planem, bowiem Rockstar właśnie oficjalnie poinformował, że GTA V w wersji na PS5 i Xbox Series X/S trafi do nas już 11 listopada 2021 roku. Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun:

Samodzielna wersja GTA Online za darmo na PS5

Samodzielna wersja GTA Online będzie dostępna dla graczy na obu platformach, jednak jak wcześniej zapowiadano, GTA Online będzie dostępna za darmo wyłącznie dla graczy PS5 przez pierwsze trzy miesiące, aż do lutego 2022 roku. Oznacza to, że jeśli będziecie chcieli zagrać w GTA Online na Xbox Series X/S w dniu premiery, będziecie musieli zapłacić za grę.

Gra GTA V na konsole nowej generacji będzie zawierała szereg ulepszeń technicznych oraz wizualnych. Zaobserwujemy również znaczną poprawę, jeśli chodzi o wydajność, dzięki czemu gra będzie piękniejsza niż kiedykolwiek

Na sam koniec przypomnijmy, że GTA V zadebiutowało w 2013 roku, jeszcze na konsolę PS3 oraz Xbox 360. Gra, tym samym, zaliczy już trzecią generację konsol.

Będziecie ogrywać GTA V na nowych konsolach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Rockstar