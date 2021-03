Powoli powinna rozkręcać się kampania promująca GTA V w wersjach na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Tak, dobrze liczycie, na trzecią już generację konsol.

GTA V na PlayStation 5 i Xbox Series X/S ma być świetne

Chociaż GTA V jest jedną z najwyżej ocenianych, najpopularniejszych i najlepiej sprzedających się gier w historii, zapowiedź premiery na PlayStation 5 i Xbox Series X/S spotkała się z dość chłodnym przyjęciem. Niektórzy są już nieco znudzeni i chcieliby zobaczyć nową odsłonę serii, a nie kolejny raz otrzymywać to samo, tyle, że w ładniejszej oprawie. Ta ostatnia kwestia też dzieli zresztą graczy, bo niektórzy z nich wypominają GTA V wiek i podkreślają, że jest on już mocno widoczny. A na jak dalece posunięte zmiany można liczyć?

Póki co nie otrzymaliśmy oficjalnych informacji na temat tego, co dokładnie planuje i robi Rockstar. Nieoficjalnie mówi się, że zmian będzie sporo, pojawiały się nawet przecieki o przesiadce na nowszy silnik. W obronę grę wziął w ostatnim wywiadzie sam Strauss Zelnick, CEO Take-Two. Trudno mówić o zaskoczeniu, bo zapewnił, że warto czekać na finalne efekty prac Rockstar, że będzie to coś więcej niż prosty port.

„Remastering zawsze był częścią naszej strategii. Robimy to jednak inaczej niż konkurencja - nie tylko przenosimy tytuły, ale też poświęcamy czas, aby zrobić wszystko co w naszej mocy i uczynić te tytuły innymi dla nowej generacji, na którą je wypuszczamy. Dlatego ulepszamy technologię, ulepszamy oprawę graficzną i zwiększamy wydajność. I przez to uważam, że nasze zremasterowane tytuły zazwyczaj radzą sobie tak dobrze. Świetnie poradziliśmy sobie na przykład z serią Mafia, a Grand Theft Auto V wkracza teraz w trzecią generację, co jest niewiarygodne. [...] Jestem przekonany, że Rockstar zapewni wspaniałe doświadczenia, ale nie możesz tego zrobić, jeśli robisz tylko prosty port.”

70 dolarów za grę? To uczciwa cena

Jeszcze przed premierą nowych konsol sporo mówiło się o tym, iż ceny gier mogą zauważalnie wzrosnąć. Nie ma tu ściśle określonych reguł, każdy wydawca obiera własna drogę, ale nie da się nie zauważyć, że coraz śmielej przewijają się głosy, że 70 dolarów (a więc obecnie górna granica) to uczciwa cena. Strauss Zelnick również jest tego zdania.

„Naszym zdaniem oferujemy niezwykły wachlarz doświadczeń i wiele możliwości ponownego przechodzenia gier. Ostatni raz w USA taki wzrost cen nastąpił w latach 2005-2006. Dlatego uważamy, że konsumenci byli na to gotowi.”

Ile będzie kosztować GTA V na PlayStation 5 i Xbox Series X/S? Póki co takiej informacji nie podano, ale wiele wskazuje na to, że i tutaj Take-Two zdecyduje się na najwyższą kwotę. Taki scenariusz już jakiś czas temu zasugerował zresztą jeden ze sklepów. Dla nas oznaczałoby to kwotę ponad 300 złotych.

Czy znajdą się chętni? Patrząc na popularność i renomę tego tytułu można zakładać, że tak i to w sporej liczbie. Dlaczego póki co nie ma sensu wyglądanie premiery GTA VI? Bo GTA V nadal sprzedaje się doskonale i premiera na kolejnej generacji będzie dla producenta oraz wydawcy następnym dużym zastrzykiem finansowym.

