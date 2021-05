Na nową część serii Grand Theft Auto jeszcze poczekamy, na chociażby zwiastun również. Warto jednak zobaczyć materiał wideo przygotowany przez jeden z polskich klubów piłkarskich.

Nowy kontrakt ogłoszony w GTA: Wisła Płock

O sportowym poziomie PKO BP Ekstraklasa można dyskutować dość długo, ale wnioski dla wielu będą mało optymistyczne. Wypada jednak oddać niektórym klubom, że pod względem marketingu oraz odnajdowania się w mediach społecznościowych radzą sobie naprawdę dobrze. Dziś na pierwszy plan wysunęła się Wisła Płock. Nafciarze ogłosili przedłużenie kontraktu z Piotrem Tomasikiem. Z oczywistych powodów normalnie nie wspomnielibyśmy o tym na naszych łamach, ale zdecydowano się tu na bardzo ciekawe ogłoszenie.

Opublikowano krotki materiał wideo zatytułowany GTA: Wisła Płock. Absolutnie nieprzypadkowo, bo nawiązano właśnie do kultowej serii Grand Theft Auto. Zapewne przynajmniej część graczy szybko zorientuje się, do której odsłony konkretnie.

Na nową grę musimy poczekać

Jak Wam się podoba pomysł i wykonanie? Bardzo chętnie przy takiej okazji dorzucilibyśmy informacje odnośnie nowej gry, ale niestety ich nie ma i pewnie jeszcze długo nie będzie. Wielce prawdopodobne, że GTA 6 zadebiutuje nie wcześniej niż pod koniec 2023 roku.

Póki co Rockstar Games może cieszyć się z niesłabnącej popularności GTA 5 oraz GTA Online, a co za tym idzie kolejnymi wysokimi zyskami. Wprawdzie w tym roku czeka nas premiera, ale nie będzie to nowy tytuł a jedynie GTA V na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X / Xbox Series S. Tym samym gra pojawi się na trzeciej już generacji.

Źródło: WisłaPłockTV, foto - wisla-plock.pl