Wyniesiony przez rakietę SpaceX lądownik księżycowy należący do japońskiego start-upu ispace mimo drobnych problemów technicznych kontynuuje swoją drogę na Księżyc. Firma poinformowała, że próba lądowania nastąpi końcem kwietnia.

Hakuto-R Mission 1 zmierza na Księżyc

Prywatnie zbudowany lądownik kosmiczny Hakuto-R został wystrzelony z Florydy w grudniu ubiegłego roku. Swoją nazwę wziął od księżycowego królika z japońskiego folkloru. Dyrektorzy firmy ispace poinformowali w poniedziałek, że statek (który 20 stycznia osiągnął największą planowaną odległość od Ziemi) jest na dobrej drodze do wejścia na orbitę księżycową i podjęcia próby lądowania pod koniec kwietnia.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze Hakuto-R M1 będzie pierwszym pojazdem wysłanym na Księżyc przez prywatną firmę. Jak na razie jedynie rządy USA, Rosji i Chin były w stanie osiągnąć powierzchnię naszego naturalnego satelity. Próby lądowania zostały wcześniej podjęte przez agencję kosmiczną z Indii oraz prywatną izraelską firmę SpaceIL, jednak zakończyły się niepowodzeniem.

Przybliżona lokalizacja lądownika na dzień 24.02.2023

Mimo problemów idzie dobrze

Lądownik księżycowy napotkał „kilka” problemów podczas swojej drogi, ale wiele z nich można było naprawić zdanie w czasie lotu. Były to między innymi krótkotrwałe nieoczekiwane problemy z czujnikami w systemie naprowadzania, nawigacji i kontroli. Żaden z tych czynników nie zagroził jednak oczekiwanemu w kwietniu lądowaniu, jak zapewnia dyrektor generalny ispace, Takeshi Hakamada, podkreślając, że kierownicy misji poprawili parametry, by naprawić komputer pokładowy, który ustawi urządzenie do lądowania na powierzchni Księżyca.

Lądownik rozmieści na powierzchni Srebrnego globu dwukołowy łazik wielkości piłki baseballowej należący do japońskiej agencji kosmicznej JAXA oraz czterokołowy łazik Rashid wyprodukowany przez Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Źródło: reuters, ispace