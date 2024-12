Nowy standard HDMI najwyraźniej zostanie ujawniony na początku 2025 r. w trakcie kolejnej edycji targów CES. Co wiemy o HDMI 2.2? Branżowe doniesienia sugerują, że jest na co czekać.

Według informacji przekazanych przez serwis TechRadar, który powołuje się na ComputerBase i e-mail od HDMI Licensing Administrator, "nowa specyfikacja, charakteryzująca się technologią HDMI nowej generacji i większą przepustowością, wprowadzi szereg wyższych rozdzielczości i częstotliwości odświeżania i będzie obsługiwana przez nowy kabel HDMI”.

HDMI 2.2 to kwestia czasu

Chociaż nie podano jeszcze szczegółów dotyczących konkretnych parametrów, oczekuje się, że HDMI 2.2 przyniesie ulepszenia w kluczowych obszarach. Warto zauważyć, że w oświadczeniu nie wymieniono nazwy HDMI 2.2, więc możliwe jest, że nowy standard zostanie nazwany HDMI 2.1c. Jednak nazwa HDMI 2.2 brzmi bardziej atrakcyjnie i prawdopodobnie przyciągnie większą uwagę rynku.

Co to oznacza dla użytkowników? W krótkiej perspektywie niewiele się zmieni. Tak jak HDMI 2.1, które zadebiutowało w 2017 roku i potrzebowało kilku lat, by stać się powszechnym, HDMI 2.2 również będzie stopniowo wprowadzane. Nowy standard nie sprawi, że obecne urządzenia staną się przestarzałe, ponieważ zachowa kompatybilność wsteczną. Z czasem jednak HDMI 2.2 pojawi się w kartach graficznych i telewizorach z wyższej półki, a następnie trafi do bardziej przystępnych cenowo urządzeń.

CES 2025 nadchodzi

Nowy standard HDMI może oznaczać kolejny krok naprzód w jakości obrazu i dźwięku, co z pewnością ucieszy entuzjastów technologii. Niemniej nie są to informacje o charakterze oficjalnym, więc należy podchodzić do nich z odpowiednią dawką sceptycyzmu.

Jedno jest pewne: na CES 2025 nie zabraknie interesujących nowości ze świata technologii. Jeśli nie wiecie, czego można się spodziewać, to warto sprawdzić, co przygotowano na minionej edycji, czyli CES 2024.

Źródło: TechRadar